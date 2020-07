Un bon début de semaine pour la livre britannique suite aux nouvelles d’Oxford autour d’un vaccin

Juste au moment où tout le monde pensait que l’euro serait responsable de l’essentiel de l’action commerciale cette semaine en raison des négociations terriblement longues du sommet de l’UE, la livre sterling (GBP) a volé la vedette. Elle a progressé sur les tableaux de bord, gagnant face à toutes les autres monnaies fiat grâce aux très bonnes nouvelles d’Oxford concernant un vaccin COVID-19.

Les résultats de l’étude indiquent que le vaccin est sûr, induit une réaction immunitaire, et les résultats préliminaires menés sur plus d’un millier de patients sont très prometteurs. Si le vaccin protège efficacement contre l’infection, il reste encore à le révéler par différentes études, mais à ce stade, il semble être le meilleur que l’humanité ait trouvé en termes de solution pour lutter contre la crise sanitaire du coronavirus.

L’envolée de la livre sterling sur le potentiel du vaccin d’Oxford Nouvelles

Comme toujours, le marché des devises est le premier à réagir à de telles nouvelles. Les traders de devises ont une attitude prospective, et tous les taux de change portant le symbole GBP étaient en mouvement au début de la semaine de trading.

La paire GBPUSD a complètement inversé les pertes de la semaine dernière en une seule journée de trading, et la paire GBPCHF a fait grimper les cours et a fait apparaître une série interminable de chandeliers verts à l’heure. Le mouvement de marché le plus impressionnant a peut-être été observé sur le cross EURGBP. L’euro s’est négocié sur un ton “achat” en raison de l’optimisme des dirigeants de l’Union européenne quant à la taille des prêts et des subventions du Fonds de relance, l’euro s’est négocié sur un ton achat depuis l’annonce du lancement du fonds il y a plus d’un mois.

Hier, à la veille du témoignage du sommet européen, l’euro n’était pas assez fort pour se renforcer par rapport à la livre sterling. Au lieu de cela, il a chuté comme un roc, passant d’un maximum de 0,9040 avant la session de Londres à près de 0,90 à la suite de l’annonce du vaccin d’Oxford.

Les nouvelles sur les vaccins potentiels ont le potentiel de faire bouger les marchés financiers. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Il y a un peu plus d’un mois, les marchés boursiers américains ont augmenté, déclenchant un mouvement de prise de risque sur tous les autres actifs financiers, suite aux développements positifs de Moderna, une société de biotechnologie américaine, sur un vaccin COVID-19.

À l’avenir, la course contre la montre pour le développement d’un vaccin devrait continuer à influencer la volatilité. Nous saurons bien assez tôt si le rallye d’hier était le fruit du hasard ou si les bulls GBP sont là pour le long terme.