Un indice des prix à la consommation fort dans la zone euro pour stimuler l’euro

La publication de l’indice de confiance des consommateurs de la zone euro d’aujourd’hui a fortement dépassé les attentes, en particulier dans le secteur des services. Venant à la fin d’une semaine où l’euro s’est négocié avec un ton d’offre continu, le communiqué devrait mettre un plancher derrière toute vente potentielle, à moins que les participants au marché décident de prendre des bénéfices avant le week-end.

Les PMI sont interprétés par rapport au niveau 50 – un secteur se développe s’il affiche un niveau supérieur à 50, et se contracte dans le cas contraire. Cependant, les données reflètent uniquement cela – expansion ou contraction – et n’incluent pas de pourcentages ou de termes absolus.

L’indice PMI manufacturier de la zone euro repasse au-dessus de 50

Le secteur manufacturier de la zone euro n’est pas le plus pertinent. Bien qu’il pèse lourdement sur le PIB, il est devancé en importance par le secteur des services.

Néanmoins, il emploie de nombreuses personnes et il est surveillé de près par les économistes et les investisseurs. Les données d’aujourd’hui ont atteint leur plus haut niveau depuis dix-neuf mois, confirmant un début de trimestre encourageant.

En revanche, les pertes d’emplois sont restées importantes dans ce secteur, le taux de suppression d’emplois ayant été plus rapide que jamais au cours de la dernière décennie.

Le PMI sur les services a fait exploser les attentes

Le retour du secteur manufacturier est une bonne nouvelle, mais les données du PMI Services sont excellentes. L’indice d’activité des services de la zone euro se situe à son plus haut niveau depuis vingt-cinq mois, avec 55,1, bien au-dessus des attentes de 51.

Il reflète l’amélioration des conditions économiques, la plupart des économies européennes étant revenues de l’immobilisme. Dans certaines parties de l’Europe, comme l’Allemagne, la reprise dans les secteurs des services est tout simplement étonnante, l’indice PMI pour le secteur des services locaux atteignant 56,7 dans ce pays seulement.

D’autres parties de la zone euro, comme l’Espagne, ont été plus touchées. Pour un pays fortement dépendant de l’arrivée des touristes, l’Espagne a perdu des revenus en raison de la crise du coronavirus. En outre, il est peu probable que la saison soit sauvée, car l’été bat son plein.

Au total, un rapport économique solide avec de nombreuses données positives. Dans le secteur des services, les nouvelles entreprises renouent avec la croissance. De même, dans le secteur des services, on constate une réduction plus douce des arriérés de travail. Les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier ont connu leur première expansion depuis 2018. Enfin, le rapport montre la deuxième augmentation consécutive du coût des intrants dans le secteur des services.

Si seulement les données sur l’emploi pouvaient aider. Malheureusement, les faibles niveaux d’emploi et la poursuite des suppressions d’emplois remettent en question les données positives présentées par Markit en juillet 2020.