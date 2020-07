Un trimestre spectaculaire pour Amazon

Cette semaine a été marquée par le fait que les grandes entreprises technologiques (Amazon, Facebook, Google, Apple) ont été passées sur le grill par la Chambre des représentants des États-Unis, qui les accuse d’exploiter un monopole.

Curieusement, leurs témoignages sont arrivés la semaine même où ils étaient tous censés annoncer leurs résultats pour le deuxième trimestre 2020.

Amazon a fait un rapport hier après la fermeture des marchés américains. Le marché boursier a eu une performance mitigée jusqu’à présent cette semaine, car les grandes entreprises technologiques, qui ont été les moteurs du rallye ces derniers mois, étaient censées publier leurs résultats du deuxième trimestre.

Amazon n’a pas déçu. La société a écrasé les attentes du marché sur tous les fronts :

Ventes nettes : 88,9 milliards de dollars sur des prévisions de 81,24 milliards de dollars

EPS : 10,3 $ contre 5,22 $ au deuxième trimestre 2019

Hausse des prévisions de ventes nettes pour le troisième trimestre

A créé plus de 175 000 emplois depuis mars 2020

Quelle est la prochaine étape pour Amazon ?

Non seulement l’entreprise a dépassé les attentes sur tous les fronts, mais Amazon a également augmenté ses prévisions pour le prochain trimestre. Selon Jeff Bezos, “ce n’était qu’un autre trimestre très inhabituel, un trimestre avec d’excellentes performances financières”.

Avant la publication du communiqué d’Amazon, les analystes et les commentateurs ont analysé les chiffres et la performance de la société jusqu’à présent et les ont comparés au prix élevé du marché. L’évaluation n’avait aucun sens.

Néanmoins, avec les rapports financiers d’hier pour le trimestre et l’amélioration des prévisions, Amazon prouve qu’il n’y a littéralement aucune limite de croissance en vue.

La société est l’un des principaux bénéficiaires de la pandémie de coronavirus, car les gens du monde entier ont été contraints de rester chez eux en raison des fermetures. Amazon a utilisé cette opportunité au maximum. Son cash-flow opérationnel a augmenté de 42 % TTM (Trailing Twelve Months), atteignant 51,2 milliards de dollars et le cash-flow libre a presque doublé dans le même intervalle.

La seule chose qui n’a pas été à la hauteur des attentes a été les revenus de l’AWS, manquant le consensus de 11,02 milliards de dollars en livrant 10,81 milliards de dollars. Pendant longtemps, l’AWS (Amazon Web Services) a été le moteur de la croissance des activités d’Amazon, avec une croissance à deux chiffres constante sur une base trimestrielle.

Cependant, à mesure que la concurrence des services dans le Cloud s’intensifiait, la part de marché s’est divisée entre différents participants, des noms comme Microsoft Azure ou le Google Cloud en mangeant une grande partie.

Les actions d’Amazon ont clôturé à 3 050,04 dollars et ont fait un bond de 4,4 % en dehors des heures de marché. Cela ne veut pas dire qu’Amazon va monter dans la séance de trading d’aujourd’hui – les marchés financiers ont une façon différente de réagir aux nouvelles positives ou négatives.

Ce que cela signifie, c’est qu’il s’agit d’une entreprise qui a une mission et une exécution qui continue à tenir ses promesses. Il reste à voir comment les investisseurs réagiront face aux attentes littéralement écrasantes d’Amazon.