Une macro image pour l’été à venir

L’été pour la communauté des traders/investisseurs se caractérise généralement par une activité de marché lente et des investisseurs prenant des décisions moins risquées que d’habitude. Tout le monde pense aux vacances, et le beau temps incite fortement à la détente.

Cet été, cependant, est un peu inhabituel. La pandémie de coronavirus a tout changé, et il n’y a pas le temps de baisser la garde.

Les élections américaines à l’horizon

Bien qu’encore précoce, l’élection américaine est susceptible d’être responsable du positionnement à long terme. Si nous devons observer des fourchettes serrées et une faible volatilité cet été, l’incertitude du résultat des élections en est l’une des causes.

L’un des thèmes majeurs de la présidence de Trump a été l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Considéré comme un grand succès par la Maison Blanche, les chiffres ne s’additionnent pas.

Par exemple, les exportations de biens non pétroliers vers la Chine ont chuté de façon spectaculaire, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2010. Il n’est donc pas étonnant que la Russie et la Chine souhaitent la réélection de Trump, alors que la plupart des pays européens ne le souhaitent pas.

Des temps difficiles pour l’Europe

Un autre thème intéressant à suivre cet été est la finalisation de la saga des taxes digitales. L’Union européenne a menacé d’imposer une taxe digitale à certaines entreprises américaines (par exemple, Facebook, Google), ce avec quoi le gouvernement américain n’est pas d’accord. L’administration de Trump a menacé d’imposer des droits de douane à l’industrie automobile européenne si la taxe digitale était mise en place.

Pourtant, l’Europe a ses propres problèmes internes, outre la relation avec les États-Unis. Comme l’a dit Angela Merkel dans une récente interview, “pour que l’Europe survive, son économie doit survivre”.

C’est d’autant plus important que cela vient d’Allemagne – la même Allemagne qui s’est opposée à toute intégration fiscale dans le passé. Soudain, elle est un grand partisan de la poursuite de l’intégration européenne et demande que des mesures soient prises rapidement.

Wolfgang Schauble, le ministre des finances problématique pendant la crise de l’euro en 2012, appelle maintenant à plus d’intégration européenne, y compris des mesures supplémentaires vers une politique fiscale commune et une union économique.

La pandémie a divisé le monde tant politiquement qu’économiquement. Nous avons maintenant la Russie de Poutine, la Chine de Xi, la Turquie d’Erdogan – et qu’en est-il de ll’Amérique de Trump ?

En résumé, les facteurs économiques et politiques sont susceptibles de créer une volatilité accrue dans les mois à venir, ce qui en fait un environnement commercial inhabituel pour l’été.

Le marché boursier américain, comme toujours, sera le premier à refléter les changements de capitaux dans les tendances macroéconomiques à venir. Par conséquent, pour avoir une idée du risque-on/risque-off pendant l’été, les investisseurs doivent garder un œil sur le marché boursier américain.