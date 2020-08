2020 et ce qui a changé dans le monde des entreprises

Le monde change à la vitesse de la lumière. La 11e génération d’IPhone est là, les ordinateurs deviennent obsolètes plus vite que jamais, l’Arabie saoudite a lancé avec succès une mission dans l’espace, etc. Même le comportement des consommateurs a changé en 2020 en raison de la pandémie.

Ainsi, les changements dans le monde des entreprises sont les premiers à refléter la nouvelle réalité. Le début de la nouvelle décennie a été tout simplement impressionnant. Voici donc ce qui a changé jusqu’à présent et quelles entreprises ont fait quoi.

Les services de livraison de nourriture sont en hausse

Même avant la pandémie, les services de livraison de nourriture étaient en augmentation. Lorsque le COVID-19 a frappé les économies et que les gens ont été contraints de rester chez eux, la demande de services de livraison de nourriture a explosé. Des entreprises comme Uber, Grubhub, Alibaba, Doordash – ont toutes vu leur trajectoire commerciale s’accroître fortement.

La grande question est de savoir si ces changements sont permanents ou temporaires. Les consommateurs adopteront-ils les services de livraison de nourriture même après la pandémie ? Il y a de fortes chances que ce soit le cas.

La pénétration du commerce électronique atteint de nouveaux niveaux

Lorsqu’on parle de commerce électronique, la plupart des gens pensent à Amazon. Si Amazon en possède une grande partie, d’autres acteurs sont de plus en plus présents dans l’espace du commerce électronique, tant pour la vente de biens que de services. Les services d’infrastructure web, les services dans le cloud, ont également généré des flux de revenus croissants pour leurs entreprises jusqu’en 2020.

Zalando, un détaillant allemand de commerce électronique, a atteint 3 millions de clients pour la première fois depuis 2013. Ce qui est intéressant, c’est que la plupart de ces clients en étaient à leur première expérience d’achat et que beaucoup d’entre eux étaient des hommes.

Nike, le géant américain du sport, avait prévu d’atteindre une pénétration numérique de 30 % d’ici l’année fiscale 2023. Il vient d’annoncer qu’il atteindra cet objectif l’année prochaine. Il a même relevé l’objectif de pénétration numérique de 30 à 50 %.

Shopify est l’une des entreprises qui bénéficient le plus du passage structurel au numérique. Sa croissance s’est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis l’introduction en bourse en 2015, étant l’une des entreprises les plus actives sur le marché de l’emploi, car elle a continuellement développé ses activités.

Paypal, Square, Visa, Microsoft, EA Sports – sont d’autres exemples d’entreprises qui ont pu constater directement l’impact du passage au numérique. Le secteur technologique, en tant que tel, ne concerne pas seulement Amazon et Google, mais aussi diverses entreprises du monde numérique qui gagnent des tonnes d’argent grâce au changement de comportement des consommateurs.