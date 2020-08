Annonce d’un rachat de 10 milliards de dollars par Intel

Le marché boursier est à la mode pendant la pandémie : le Nasdaq100 a atteint un nouveau record, tandis que le S&P500 et le Dow Jones sont proches du même niveau. La reprise n’est rien de moins qu’étonnante, si l’on considère qu’elle intervient après le marché baissier le plus rapide de l’histoire.

Peu de traders se souviennent cependant qu’en mars dernier, lorsque le marché était en chute libre et déclenchait quotidiennement des paniques, des propositions extrêmes ont été faites. L’une de ces propositions consistait à fermer le marché. Cela s’est produit dans le passé – cela pourrait très bien se produire à l’avenir. Il faut l’arrêter pendant un certain temps, jusqu’à ce que les investisseurs se calment, puis reprendre le jeu. Ce n’est pas tout à fait possible au XXIe siècle, lorsque les algorithmes de trading dominent l’action sur les prix, mais c’était une nouvelle qui circulait à ce moment-là.

Une autre proposition consistait à interdire aux entreprises de racheter leurs actions. Dans certains cas, cette proposition a été appliquée, mais elle représente toujours un excellent moyen de maximiser la richesse des actionnaires. Intel vient d’annoncer un programme de rachat de 10 milliards de dollars, faisant grimper le prix de ses actions.

Qu’est-ce qu’un rachat, pourquoi affecte-t-il le prix des actions et pourquoi est-il si controversé ?

Une société a de nombreuses raisons de racheter ses actions ordinaires. Parmi celles-ci, elle peut choisir de les racheter parce qu’elle les considère trop bon marché. Ainsi, si elle dispose des liquidités nécessaires pour les payer, elle annonce des programmes de rachat pour acheter des actions ordinaires car la direction estime que le prix du marché ne reflète pas la valeur intrinsèque de l’entreprise.

Les programmes de rachat soutiennent le prix des actions dans le sens où les investisseurs savent que l’entreprise fait une offre pour ses actions. De plus, les investisseurs découvrent soudainement que la direction considère le prix de l’action trop bas, et une nouvelle appréciation du prix de l’action est attendue.

Pourquoi est-ce controversé ? Tout d’abord, les rachats étaient considérés comme illégaux à l’époque. Ils étaient considérés comme des actions destinées à manipuler le cours de l’action. Deuxièmement, la plupart des entreprises qui ont fait faillite pendant la pandémie COVID-19 (par exemple, les compagnies aériennes, les paquebots de croisière, etc.) ont demandé l’argent du contribuable pour les renflouer. Mais, dans le même temps, ces dernières années, la direction a mené d’énormes programmes de rachat et a utilisé les flux de trésorerie disponibles comme tels. Lorsqu’une crise est survenue, il ne restait plus de liquidités pour que l’entreprise puisse poursuivre ses activités.

Mais les rachats reflètent des décisions purement capitalistes. Tout comme les dividendes, ils constituent un excellent moyen d’accroître la richesse des actionnaires.

L’annonce d’Intel n’est qu’un rappel que les principes capitalistes sont bien vivants.

Vive la bourse !