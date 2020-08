AUD, RBA, et la Fed – Comment interpréter la fluctuation d’une monnaie

Le dollar australien (AUD) est l’une des monnaies qui a le mieux résisté à la crise mondiale actuelle. Après le choc initial de mars, lorsque le monde a cherché la sécurité du dollar américain (USD), le AUD a commencé à monter régulièrement.

Il s’est apprécié non seulement par rapport à l’USD, mais aussi par rapport à l’EUR, au NZD ou au JPY. Est-ce que la Banque de réserve d’Australie (RBA) a fait quelque chose de spécial ?

En temps de crise, l’attention se porte sur la Fed

Les investisseurs et les traders doivent toujours faire preuve de souplesse lorsqu’ils examinent le potentiel d’une monnaie. D’une part, l’activité économique locale prévaut la plupart du temps. D’autre part, la politique monétaire. Pour cela, les banques centrales fournissent suffisamment d’informations et de recherches pour une bonne compréhension du fonctionnement interne.

D’autre part, les forces macroéconomiques éclipsent souvent les décisions locales. Ainsi, une monnaie n’augmente ou ne diminue pas uniquement parce que la banque centrale modifie ses perspectives de politique monétaire. La bonne façon d’interpréter les choses est de comparer les actions de la banque centrale avec celles d’autres banques centrales d’importance similaire. La différence entre leurs actions est responsable de l’interprétation correcte des perspectives d’une monnaie.

La RBA fixe le taux d’intérêt, le taux des liquidités, onze fois par an. Tous les premiers mardis de chaque mois, sauf en janvier, elle se réunit et examine les performances économiques de l’Australie. Elle l’a fait également en août dernier et deux semaines plus tard, aujourd’hui, le procès-verbal de la politique monétaire a été publié.

Cependant, la tendance à la hausse du dollar australien n’a rien à voir avec les actions de la RBA. En fait, la RBA s’est détendue pendant tout le temps où le dollar australien s’est apprécié. En d’autres termes, les traders ne s’attendent tout simplement pas à ce que le marché bouge sur quoi que ce soit que la RBA fasse pendant la crise, l’attention se tournant vers la Fed.

En tant que banque centrale de premier plan, la Fed ouvre la voie aux actions de politique monétaire des autres banques centrales. C’est particulièrement vrai lorsque tous les pays sont confrontés aux mêmes problèmes – chômage élevé, entreprises réticentes à dépenser, augmentation du nombre de faillites, taux d’épargne personnelle élevé, etc.

La crise générée par la pandémie diffère de celle de 2008-2009. À l’époque, l’économie australienne, par exemple, n’était pas touchée. La politique monétaire locale prévalait. Mais aujourd’hui, les traders doivent regarder la situation dans son ensemble.

Pour en revenir à la force du dollar australien, l’impact négatif d’une monnaie forte sur une économie a été compensé par la hausse des prix des matières premières. Si les prix des matières premières s’inversent, la situation du dollar australien s’inverse également.