Berkshire Hathaway se joint à la frénésie de l’or

Les périodes de récession offrent de grandes opportunités aux investisseurs disposant de capitaux disponibles. C’est pendant les périodes de détresse que de grandes affaires apparaissent, et que de fabuleuses affaires sont conclues.

La grande crise financière de 2008-2009 a donné à Berkshire Hathaway, le véhicule d’investissement de Buffett, l’occasion de prendre des participations dans AIG, par exemple, à des prix incroyables. Constituer un tas de liquidités pendant l’expansion économique et les utiliser pendant les récessions est une stratégie qui a bien fonctionné pour Berkshire.

Seule cette récession a été différente. Tout d’abord, le marché boursier baissier n’a pas duré longtemps. Le rebond a été si fort que même si vous aviez les liquidités nécessaires pour acheter quelque chose de bon marché, le marché a évolué trop vite pour se constituer une position importante à l’ancienne. Buffett n’a donc rien acheté. Jusqu’à présent.

Berkshire acquiert une participation dans Barrick Gold

Berkshire a annoncé qu’il avait acquis une action Barrick d’une valeur de 500 millions de dollars, ce qui en fait son premier investissement important depuis le début de la pandémie. La nouvelle a été saluée par les investisseurs qui ont fait grimper le cours de l’action Barrick Gold de 12 % à l’ouverture lundi dernier. Même la direction a salué l’arrivée de Berkshire, en signe de confiance dans la façon dont la société est gérée.

L’investissement doit être envisagé sous différents angles. Tout d’abord, il n’est pas si important. Un demi-milliard pour Berkshire, ce n’est rien – sa trésorerie est bien plus importante que cela. L’une des principales préoccupations de toute entreprise est la gestion de son fonds de roulement. En d’autres termes, une trop grande quantité de liquidités mises de côté et non utilisées au mieux peut facilement affecter le résultat net d’une entreprise. La participation de Barrick n’affecte pas la taille des réserves de trésorerie de Berkshire.

Deuxièmement, le fait qu’un acteur comme Berkshire se tourne vers l’industrie de l’or en dit long sur l’incertitude à venir. L’or a connu une performance fantastique ces derniers temps. Considéré comme un investissement anti-dollar, l’or représente un pari contre l’inflation.

Entrer dans l’industrie de l’or à un moment où le prix de l’or est proche de ses plus hauts niveaux historiques peut signifier que Buffett craint l’inflation. L’importance de l’investissement effectué dans Barrick, une société d’extraction d’or, indique que Berkshire examine les avantages de diversification apportés par un investissement alternatif. En l’absence d’autres opportunités, la constitution d’une petite position sur l’or sert de filet de sécurité pour les périodes difficiles à venir, si elles devaient se produire.

C’est la première mesure prise jusqu’à présent dans la pandémie pour Berkshire. D’autres suivront-elles ?