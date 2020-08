C’est la journée des NFP – Voici ce qu’il faut rechercher

C’est la journée des NFP, et aucun trader ne peut ignorer son importance. Les niveaux d’emploi sont plus préoccupants en période de récession, surtout lorsqu’il s’agit de la plus grande économie du monde – celle des États-Unis.

Jusqu’à présent cette semaine, les données relatives au travail ont montré un tableau mitigé. Les investisseurs n’ont aucune idée de ce que contient le communiqué des NFP d’aujourd’hui pour la simple raison que les informations disponibles sont pour le moins contradictoires.

Le volet “emploi” de l’ISM continue à diminuer

Chaque semaine des NFP contient au moins un rapport de l’ISM (c’est-à-dire de l’Institut de gestion de l’approvisionnement). Ces rapports sont équivalents aux ISM de la zone euro ou du Royaume-Uni, et font référence aux secteurs manufacturier et non manufacturier.

Les investisseurs se concentrent sur la composante de l’emploi et voient les changements par rapport à deux mesures. Le premier est le rapport du mois précédent. L’autre est le niveau 50, considéré comme la ligne de démarcation entre les secteurs en contraction et en expansion.

En juillet, les rapports ISM manufacturier et non manufacturier ont tous deux montré une contraction du secteur de l’emploi. D’où un titre négatif dans le rapport des NFP d’aujourd’hui.

L’ADP n’a pas répondu aux attentes de juillet, mais les données de juin ont été révisées à la hausse

Deux jours avant la publication des NFP, le rapport privé sur les salaires, également connu sous le nom de rapport ADP, fournit des indices supplémentaires sur l’état du marché du travail américain. Le rapport a manqué de loin les attentes.

Seuls 167 000 emplois ont été créés, alors qu’on en attendait plus d’un million. Alors que les marchés ont réagi rapidement aux gros titres, ils ont manqué le chiffre révisé du mois précédent – en hausse de façon plus importante que les emplois manquants dans le rapport de juillet.

Trump a fait allusion à un fabuleux rapport sur l’emploi ce vendredi

Pour ajouter à la confusion, le président Trump a tweeté cette semaine qu’un fabuleux rapport sur l’emploi sortira vendredi. Ce n’est rien de moins qu’étonnant.

Tout d’abord, même le président des États-Unis ne devrait pas avoir accès à ces données à l’avance. Deuxièmement, les marchés vont-ils honnêtement croire qu’une telle déclaration est vraie ? Et enfin, cela signifie-t-il que les gros titres des NFP dépasse les attentes, ou que les données précédentes seront révisées à la hausse ?

Quel que soit le résultat, il s’agit d’un des rapports sur l’emploi les plus attendus depuis longtemps. Parce qu’il intervient quelques mois après la crise du coronavirus, il montre l’impact réel de la pandémie sur la plus grande économie du monde – un facteur fondamental et crucial dans toute analyse de marché.