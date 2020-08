Chine – Le nouveau roi du marché des titres à revenu fixe

Le monde tel que nous le connaissons change sous nos yeux. Comme tous les marchés financiers sont interconnectés, ce qui se passe sur un marché affecte fortement l’action des prix sur les autres.

Par exemple, le marché boursier a une influence directe sur les paires d’USD via un environnement commercial à risque. Plus précisément, chaque mouvement à la hausse du marché boursier américain est suivi d’un mouvement à la baisse du dollar par rapport aux devises des marchés développés.

La recherche désespérée du rendement

Les marchés ont changé de façon spectaculaire. Depuis la grande crise financière de 2008-2009, le paysage financier a changé grâce aux improvisations des banques centrales.

Des décisions de politique monétaire non conventionnelles (par exemple, l’assouplissement quantitatif) ont fait baisser les rendements obligataires de plus en plus bas. Ainsi, les investisseurs qui comptaient sur un flux de trésorerie constant provenant des titres à revenu fixe, ont soudainement dû changer d’approche.

À partir du moment où l’épidémie de coronavirus a atteint l’Europe et les États-Unis, les rendements des titres à revenu fixe les plus recherchés (c’est-à-dire ceux du Trésor américain à 10 ans) ont commencé à baisser. Timidement au début, d’environ 1 %, jusqu’à ce qu’ils tombent récemment à un niveau négatif de 1 %.

Cette évolution n’est pas nouvelle sur le marché des titres à revenu fixe. Après tout, le gouvernement autrichien a connu un énorme succès en vendant récemment des obligations du siècle avec un rendement négatif.

Mais les obligations autrichiennes ne sont rien par rapport à celles des États-Unis. Le plus grand marché de titres à revenu fixe du monde voit soudain les capitaux fuir en raison des rendements négatifs. Alors, où va ce capital ?

Surprise, surprise – la Chine.

L’économie chinoise, ainsi que d’autres économies asiatiques (par exemple, le Vietnam, Taïwan), sont celles qui devraient croître en 2020. De plus, le rendement des obligations d’État chinoises à 10 ans est positif à 3 %. Les investisseurs à la recherche d’un rendement plus élevé ont donc soudain quelque chose en vue.

Bien sûr, il y a le risque de change en jeu – le yuan chinois n’est pas le dollar américain, la monnaie de réserve mondiale. Mais le seul mois de juillet a attiré un afflux d’obligations chinoises de plus de 20 milliards de dollars. Et en hausse.

Pour acheter de telles obligations, il faut vendre la monnaie locale (c’est-à-dire le dollar américain) et la convertir en yuan chinois. L’évolution des marchés internationaux des titres à revenu fixe explique donc en partie la baisse du dollar, les investisseurs du monde entier fuyant les titres américains à revenu fixe.

Quelle est la prochaine étape ? L’entrée de la Chine sur la scène obligataire mondiale est un événement suffisamment important pour modifier les marchés sans qu’une pandémie ne vienne l’aider. Jusqu’à présent, ce qui n’était que commérages, est soudainement devenu une réalité.