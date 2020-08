Comment interpréter l’évolution du bilan de la Fed

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) n’a pas déçu les marchés dans cette crise. Sous la direction de Jay Powell, la Fed semble plus proactive que jamais, améliorant même sa stratégie de communication.

Les conférences de presse tenues par Powell sont simples, envoient un message clair et fort, et ne laissent aucune place à l’interprétation. Lorsque la Fed a annoncé un assouplissement quantitatif (QE) en réponse à la pandémie de coronavirus, elle a tenu parole. Elle a tenu ses engagements pas qu’un peu.

Le bilan de la Fed, ce seul élément qui montre ce que possède la banque centrale, a augmenté de manière significative en quelques mois. Plus précisément, il a presque doublé depuis la fin de 2019. Il avoisine aujourd’hui les 7 000 milliards de dollars, sans aucun signe de ralentissement des achats dans un avenir proche.

Le discours de Powell aujourd’hui

Powell de la Fed est sur le point de prononcer un discours aujourd’hui, alors que le symposium de Jackson Hole commence. Intitulé « Monetary Policy Framework Review », il fait allusion à un changement dans la façon dont la Fed envisage son mandat.

Les rumeurs sur le marché suggèrent que la Fed est sur le point de passer à un ciblage de l’inflation moyenne et peut-être même à un contrôle de la courbe des taux. Sur les deux, il est probable que la première option soit mentionnée. Comme toujours, il n’y a pas de rumeur sans faits réels ; sinon, au moins un des membres de la Fed aurait démenti les rumeurs.

Si le ciblage de l’inflation moyenne sort (un concept encore difficile à saisir pour de nombreux traders et investisseurs en première lecture), le bilan de la Fed devrait encore s’élargir. En fait, le rythme de l’expansion va s’accélérer. De toute façon, le bilan s’étend au rythme actuel, mais avec l’engagement de la Fed de cibler l’inflation moyenne, le rythme passe à la vitesse supérieure.

Peu importe comment vous le dites, la Fed semble piégée aujourd’hui. D’une part, les nouvelles concernant le ciblage de l’inflation moyenne semblent être prises en compte par les acteurs du marché. Cependant, cela dépend du niveau d’engagement décrit par la Fed, il se peut qu’un seuil soit annoncé, des orientations spécifiques à venir, etc. Dans ce cas, le dollar continuera à baisser.

D’autre part, plus d’assouplissement quantitatif signifie des rendements plus faibles à l’avenir. Encore plus bas qu’ils ne le sont actuellement – se situant à des niveaux déprimés. Cela signifie que la Fed se trouve dans une situation délicate et que la communication est aujourd’hui plus importante que la décision proprement dite. Les traders ne connaissent pas le niveau d’engagement, mais ils ont une idée du message.

Préparez-vous à une fin de mois mouvementée dans le monde du trading.