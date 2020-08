Corrélations à prendre en compte lors du trading de crypto-monnaies

Le marché de la crypto-monnaie est de nouveau à la mode ces derniers temps, car des signes semblent indiquer un intérêt institutionnel pour l’espace des actifs digitaux. Considéré par beaucoup comme un investissement digital alternatif, l’univers crypto attire de plus en plus d’investisseurs désireux de diversifier davantage leurs portefeuilles.

Mais la pandémie actuelle a apporté quelque chose de nouveau sur le marché. Soudain, le marché des crypto-monnaies n’évolue plus de manière indépendante. Les corrélations avec les marchés traditionnels sont partout. Certains disent que c’est un signe positif, dans le sens où le marché a mûri. Ainsi, il attirera la communauté des investisseurs professionnels. C’est peut-être le cas. Quelle que soit la cause de ces corrélations, les traders doivent être conscients de leur existence.

Bitcoin, or et USD – Un trio à retenir

La capitalisation du marché des crypto-monnaies a explosé ces dernières années. Soudain, des milliers de coins sont apparus au fur et à mesure que l’intérêt des particuliers augmentait de jour en jour.Cependant, un coin est leader dans ce domaine. Il s’agit de Bitcoin.

Si le prix de Bitcoin augmente, cela entraîne les autres altcoins à la hausse également. Une baisse du prix de Bitcoin déclenche une vente des autres altcoins. Rarement, voire jamais, la corrélation n’a été rompue. Par conséquent, lorsque vous négociez un autre coin dans l’espace crypto, gardez un œil sur Bitcoin.

Bitcoin, d’autre part, a connu une étrange corrélation ces derniers temps. Il évolue souvent de pair avec le prix de l’or, une corrélation qui s’est renforcée pendant la pandémie. À l’exception des week-ends, lorsque Bitcoin continue de bouger, la corrélation se maintient presque au point de rupture. Nous avons donc une explication pour l’opportunité d’investissement digital alternatif offert par Bitcoin.

Mais l’or reflète principalement la foi du dollar américain. Plus l’or est élevé, plus l’USD est faible, et plus l’or est faible, plus l’USD est élevé. La corrélation directe entre Bitcoin et l’or est donc expliquée.

En établissant une corrélation avec les marchés traditionnels, Bitcoin devient davantage un actif financier traditionnel et moins la forme alternative et révolutionnaire d’argent frais. Le danger est que si les choses ne changent pas à l’avenir, le « charme » de Bitcoin s’estompera. Il deviendra juste une autre marchandise dans le monde des investissements alternatifs.

Le joker ici est l’absence de réglementation. Contrairement aux investissements alternatifs traditionnels, le marché des crypto-monnaies est largement non réglementé. De plus, la sécurité est également un problème – de nombreuses fraudes sont encore signalées, des personnes perdant leurs économies à cause du piratage informatique.

En fin de compte, tout investissement comporte un risque. Mais lorsqu’un régulateur applique certaines règles, il uniformisera les règles du jeu et rendra le marché plus compétitif, plus mature et, en fin de compte, plus attrayant.

C’est peut-être ce qui manque à Bitcoin. La réglementation.