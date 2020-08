De solides données sur les ventes de détail au Canada alimentent le rallye du CAD

Un autre graphique en forme de V faisant le tour du sujet provient des données de juin sur les ventes de détail au Canada. Il a fortement rebondi, en hausse de 23,7 %, montrant un consommateur prêt à dépenser à nouveau et suscitant l’espoir d’un potentiel de hausse supplémentaire.

Ce qui est encore plus important, c’est que les données de juin ont dépassé le volume des ventes de détail de février. En d’autres termes, les ventes de détail, un indicateur économique essentiel pour toute économie, sont de nouveau supérieures aux niveaux pré-pandémiques.

Détails des ventes de détail au Canada en juin 2020 et l’effet sur les paires de CAD

Le consommateur est aux commandes de la reprise économique. Si le consommateur ne dépense pas, la reprise économique a du mal à se produire.

Par exemple, les entreprises habituées à un certain niveau de ventes essaient de prévoir leur trésorerie. Les entreprises utilisent des outils de gestion du fonds de roulement pour prévoir les ventes et déterminer le besoin de liquidités ou pour réinvestir les liquidités supplémentaires. Mais pour ce faire, elles ont besoin d’un comportement fiable des consommateurs. Par exemple, une entreprise qui exporte de la crème solaire réalisera probablement l’essentiel de ses ventes en été et non en hiver. Mais si le consommateur ne dépense pas, les stocks deviennent un frein pour le grossiste. La production diminuera et, si rien ne change, des emplois seront perdus.

Mais si le consommateur n’est pas réticent et commence à dépenser, l’économie reprend lentement mais sûrement. Timidement au début, mais de façon plus convaincante par la suite.

Il s’agit certainement de circonstances inhabituelles. Par exemple, l’un des sous-secteurs qui a connu la plus forte augmentation en juin est celui des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées. Les ventes ont augmenté de 53,4% dans ce sous-secteur particulier, mais nous devons interpréter les données avec des pincettes. Plus précisément, la forte hausse s’explique par une demande refoulée après la fermeture au printemps.

Au total, un rapport solide du Canada, l’une des économies les plus développées du monde. Si la tendance est observée dans d’autres parties du monde, c’est un bon signe pour l’économie mondiale.

Le dollar canadien (CAD) a poursuivi son appréciation. Il est actuellement sur une forte tendance à la hausse par rapport au dollar américain, mais cela n’est pas nécessairement dû à des données meilleures que prévu en provenance du Canada. Au contraire, cela a beaucoup à voir avec la baisse du dollar sur l’ensemble du tableau de bord.

Cependant, parfois, des nouvelles aussi positives que les ventes de détail au Canada poussent une paire à l’extrême. Aux nouvelles, l’USDCAD a atteint un nouveau creux, les investisseurs ayant célébré les développements positifs de l’économie canadienne.