Des niveaux d’emploi meilleurs que prévu en Australie alimentent le rallye AUD

Les données de cette semaine sur l’emploi en Australie ont confirmé, une fois de plus, que la nation du Pacifique Sud gère mieux la récession due au coronavirus que de nombreuses autres économies développées. Le mois dernier, l’économie australienne a créé près de quatre fois plus d’emplois que prévu, surprenant même le scénario le plus optimiste.

Cependant, le AUD n’a pas réagi comme on pouvait s’y attendre. Il s’est rallié face au dollar, mais pas face à l’euro, par exemple. Au contraire, la paire EURAUD s’est négociée avec un ton haussier toute la semaine, atteignant hier la zone des 1,6530 juste avant que les traders de New York ne se préparent à la fermeture du marché.

Comment se fait-il que les données économiques ne correspondent plus à ce qu’elles étaient ? Depuis quand tripler le nombre d’emplois prévus ne signifie pas grand chose pour une monnaie ?

La bonne réponse ? Elle a toujours été la même.

Le trading estival et les marchés connexes comptent plus que les données économiques

L’une des réponses est que les conditions de trading estivales régissent les marchés. En clair, nous sommes tous à la merci de l’algorithme de trading.

Ce qui est amusant, c’est que cela n’a rien de nouveau. Chaque année, des choses similaires se produisent autour de certaines dates du calendrier. La période estivale est l’une d’entre elles. Thanksgiving et Noël aussi. Et ainsi de suite.

Pendant ces périodes, la communauté des marchés financiers se concentre moins sur le marché et plus sur les vacances. Ainsi, les algorithmes de trading et les corrélations dominent l’action sur les prix. Des choses qui n’ont pas de sens en d’autres circonstances sont observées partout.

Pour en revenir au dollar australien (AUD), il s’agit d’une monnaie de base. Comme les matières premières comme l’or et l’argent ont explosé au cours des derniers mois, le dollar australien s’échange naturellement avec un cours acheteur. C’est-à-dire une offre contre la même monnaie fiduciaire que celle contre laquelle les marchés de l’or et de l’argent se sont redressés, à savoir le dollar américain.

Une telle corrélation est appelée à se poursuivre tant que les prix des matières premières continueront à augmenter. Ce qui est inhabituel, c’est que le dollar australien se négocie avec un ton d’offre face à l’euro, par exemple, et un ton d’offre extrême face au dollar américain. Ce qui fait que le cross, l’EURAUD, est extrêmement acheteur à tous les niveaux.

C’est l’indice qui indique que les algorithmes de trading dominent l’action des prix dans les cross. L’EURGBP est un autre exemple de paire croisée qui vit dans son propre monde, tout comme l’EURAUD.

Pour résumer, les données sur l’emploi en Australie sont tout simplement excellentes. Par rapport à d’autres régions du monde, elle ressemble à une reprise en forme de V – une reprise dont on avait grand besoin pendant la première récession depuis des décennies.

Pourtant, la réaction du marché est lente, mettant à l’épreuve la patience des traders, comme c’est souvent le cas. Les traders avertis savent quoi faire : ils ignorent les ragots et se concentrent sur ce qui compte vraiment.