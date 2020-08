Est-il temps d’acheter des actions européennes ?

L’année 2020 a été bonne jusqu’à présent pour le marché boursier. Sur la plupart des marchés développés, elle s’est redressée en un temps record après les creux de mars.

Le marché boursier américain surpasse ses pairs. Ce n’est pas un hasard, car des études montrent que plus le marché boursier est ancien, plus ses rendements sont élevés.

À ce stade, un investisseur peut être tenté d’examiner certains ratios et de décider où son argent pourrait être mieux placé pour les dix ou vingt prochaines années. Un tel ratio est celui qui existe entre les actions américaines et les actions européennes. Il a récemment atteint son plus bas niveau en cent ans, une différence tout à fait stupéfiante.

Quelques paramètres d’évaluation à considérer pour les principales sociétés américaines

Parlons d’Apple. C’est l’une des entreprises les plus innovantes au monde, et le génie de Steve Jobs a changé la façon dont les sociétés travaillent et fonctionnent. Elle a atteint une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars cette semaine, et sa performance pour l’année est actuellement supérieure à 60 %. Composé pour les cinq dernières années, le taux de croissance annuel dépasse 35 %.

Cependant, si l’on considère la croissance des revenus, elle n’est que de 6 % (six !) en 2020, et de 4 % (quatre !) si l’on utilise le taux de croissance annuel composé des cinq dernières années. Pourtant, l’entreprise a atteint son deuxième millier de milliards de capitalisation boursière en un temps record. Plus précisément, en moins d’un an depuis qu’elle a atteint le premier.

Bien qu’il ne faille pas dire que le secteur technologique est une bulle, investir dans une entreprise qui affiche des taux de croissance comme ceux d’Apple doit être pris avec un grain de sel. À un moment donné, peut-être pas maintenant, les investisseurs voudront une meilleure croissance des revenus que celle-là. Sinon, comment un investisseur peut-il justifier le fait que les actions se négocient à plus de 35 fois le ratio cours/bénéfice ?

Les personnes impliquées dans les marchés financiers ont un dicton selon lequel le marché peut rester irrationnel plus qu’un trader ne reste solvable. En effet, si vous regardez les performances de Tesla, Facebook, Amazon ou Apple, les shorts ont été brûlés sans pitié.

Pour ceux qui ne sont pas conscients des risques liés à la vente à découvert d’actions, il suffit de considérer que les pertes sont illimitées. Cependant, lorsqu’on achète des actions, on ne peut que perdre le montant investi. C’est pourquoi les courtiers viendront rapidement vous demander plus de marge, car le cours des actions ne cesse d’augmenter, si vous êtes à court de ces actions. En cas de fortes fluctuations du marché, il n’y a pas le temps d’ajouter des fonds supplémentaires sur le compte de trading, et le courtier déclenche l’appel de marge. C’est ainsi que se produisent les ventes à découvert, le courtier rachetant les actions au vendeur à découvert.

Il n’a jamais été facile de vendre à découvert sur le marché boursier. Mais les investisseurs ont une alternative : rechercher des entreprises offrant de meilleurs paramètres d’évaluation.