Explication de la réaction du dollar à l’annonce de la Fed à Jackson Hole

Le très attendu symposium de Jackson Hole a créé une volatilité sur le marché des devises. Comme prévu, la Fed a annoncé qu’elle modifiait son mandat en matière de prix en laissant l’inflation dépasser occasionnellement l’objectif de 2 %.

Mais le discours de Powell, bien qu’il ait été évalué par le marché, n’était pas aussi clair en ce qui concerne le point de vue de la Fed sur l’inflation moyenne ; quelle est la définition de la Fed de la moyenne ? En tant que tel, le dollar a connu un mouvement de montagnes russes, faisant des arrêts des deux côtés.

Le dollar est-il baissier ou haussier ?

Le trading sur le marché des devises consiste à fixer les prix dans les informations disponibles. De plus, les attentes concernant ce qu’une banque centrale peut ou ne peut pas faire, déterminent également l’action sur les prix.

Dans le cas présent, la décision de la Fed était connue des participants au marché bien à l’avance. Pendant tout ce temps, l’USD et l’indice du dollar ont baissé. Puis l’annonce a été faite hier.

Juste avant la publication, le dollar a de nouveau poussé à la baisse. Une nouvelle vague de vente a envoyé l’EURUSD, par exemple, vers de nouveaux sommets. Elle a cependant stagné à 1,19.

Et puis le dollar a gagné sur tous les fronts. L’EURUSD s’est brusquement retourné vers la zone des 1,1760, avant de rebondir et de clôturer la journée au-dessus de 1,18. En d’autres termes, lors de la très attendue journée de Jackson Hole, la paire EURUSD, la principale paire de devises du tableau de bord des changes, a clôturé pratiquement inchangée.

Cela a été le cas pour toutes les paires de dollars, et c’est le signe que le marché a pris en compte le message de la Fed. Ce qui se passe ensuite avec l’USD est essentiel.

La Fed suivra probablement de près l’évolution de la situation. La nouvelle selon laquelle l’inflation sera autorisée à dépasser 2 % de temps en temps est une nouvelle qui n’a rien de réjouissant pour le dollar, mais qui est très importante pour le marché boursier.

D’une certaine manière, la Fed a été confrontée à une situation curieuse hier – elle était censée communiquer aux marchés qu’une inflation plus élevée est une bonne chose pour l’économie. Dans une certaine mesure, c’est le cas, mais le dollar était déjà déprimé avant la déclaration d’hier. Par exemple, l’or libellé en USD a atteint un nouveau record en 2020, atteignant des niveaux supérieurs à 2 050 dollars. En d’autres termes, les investisseurs anticipaient déjà une inflation plus élevée, car l’or représente un pari ou une couverture contre celui-ci.

La Fed a fait du mieux qu’elle pouvait. Le dollar est au plus bas par rapport à ses principaux rivaux (AUD, GBP, EUR, CHF) alors que le marché boursier américain se situe à des niveaux records. Les investisseurs ont rapidement repris la tendance à la baisse du dollar après l’annonce de la veille.