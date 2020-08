La Fed réduit le contrôle de la courbe de rendement – Le dollar américain augmente

Le compte-rendu de la réunion du FOMC d’hier a apporté le renversement tant attendu du dollar. Non pas que le compte-rendu contienne quelque chose de nouveau – la prise de bénéfices est très probablement la raison pour laquelle la tendance du dollar a changé.

Avant même la publication du compte-rendu, l’EURUSD est passé de son plus haut niveau intrajournalier de 1,1950 à moins de 1,1880. Le compte-rendu l’a même fait baisser, atteignant 1,1830, avec peu ou pas de suivi. D’autres paires de dollars ont réagi encore plus durement – l’AUDUSD, par exemple.

Alors, qu’y a-t-il eu de nouveau sur le compte-rendu de la Fed ? Si nous devons chercher une raison particulière, la seule nouveauté qui ressort de ce dernier est que la Fed n’est pas vraiment intéressée par les mesures de contrôle de la courbe des taux. En fait, le procès-verbal mentionne spécifiquement que les plafonds de rendement n’apporteraient que des avantages modestes dans l’environnement actuel.

Deux choses méritent d’être mentionnées ici – le fort rejet et la mention de « l’environnement actuel ». En d’autres termes, les mesures de contrôle de la courbe des rendements peuvent être écartées cette fois-ci, mais pas éliminées en tant qu’outil potentiel de politique monétaire à l’avenir.

Pourquoi l’USD a-t-il bougé ?

Il était temps ! La tendance baissière du dollar a commencé début avril avec peu ou pas de corrections. Par exemple, l’EURUSD est passé de 1,12 à 1,19 sans avoir subi de correction supérieure à 100 pips. En d’autres termes, le marché a continué à pousser de plus en plus haut, et les shorts ont été pressés comme du jus de citron.

L’extrême faiblesse de l’USD a été observée non seulement sur la paire EURUSD, mais sur toutes les paires d’USD. La GBPUSD a chuté le plus durement, tandis que l’AUDUSD a également corrigé. Toutefois, nous ne pouvons pas dire que l’USD s’est inversé brusquement. Le mouvement à partir des plus bas semble faible par rapport à la forte tendance à la baisse de ces derniers mois.

En fait, à l’heure où Londres ouvre aujourd’hui, la paire EURUSD est inférieure de moins de cent pips par rapport à ses plus hauts. Elle continue de trouver un soutien grâce aux cross, car l’EURGBP et l’EURAUD continuent de s’échanger avec un ton d’enchère à chaque fois que le dollar se corrige.

Pour en revenir à la Fed, elle a ignoré le contrôle de la courbe des taux pour l’instant, et l’une des raisons invoquées est qu’elle pourrait entraîner une croissance excessive des bilans. Cela signifie que la Fed ne considère pas le niveau actuel du bilan et sa trajectoire de croissance comme excessifs, alors que c’est l’une des raisons qui ont conduit à une baisse du dollar.