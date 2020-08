La force de l’euro inquiète la BCE

L’euro a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs pendant la pandémie COVID-19. Il s’échange sur un ton haussier depuis mars et gagne sur l’ensemble du tableau de bord des changes.

Le rallye est surtout visible par rapport au dollar. Le rallye de l’EURUSD s’est arrêté à un peu moins de 1,20, mais la paire garde un œil sur les sommets. D’autres paires d’euros s’échangent également avec un ton de surenchère, car un euro fort est devenu un thème commun – l’EURJPY s’échange à 125 tandis que l’EURGBP maintient le niveau de 0,90.

Il est peu probable que la BCE soit satisfaite.

Les bears de l’euro s’attendent à ce que la BCE intervienne

Ce ne serait pas la première fois que la BCE interviendrait pour stopper l’appréciation de l’euro. Lors d’une crise économique, une monnaie forte agit comme un obstacle à la reprise, les exportations étant affectées. Jusqu’à présent, le 1,20 a servi de déclencheur aux interventions verbales de la BCE.

Si nous regardons en arrière, la BCE a laissé entendre que l’euro était trop fort à 1,20 pour la première fois en 2017. A l’époque, l’avance de l’EURUSD a été déclenchée par l’élection de Macron en France.

En fait, l’euro s’est envolé à l’ouverture le lundi, alors que les élections françaises de 2017 avaient lieu le week-end précédent. Il a atteint 1,20 et plus quelques semaines plus tard, laissant l’écart ouvert pendant des années.

Au début, la BCE a laissé entendre que l’euro fort était devenu une préoccupation pour certains membres du Conseil des gouverneurs. Puis, l’un des membres les plus influents de la BCE à l’époque, Bernard Coeure, a laissé entendre qu’un euro fort pourrait peser sur l’inflation. Pour faire court, la paire EURUSD a atteint un sommet de 1,25 et une baisse jusqu’à 1,05 a suivi dans les années suivantes.

A l’horizon 2020, beaucoup de choses ont changé. Tout d’abord, ni Draghi ni Coeure ne font plus partie de la BCE. Draghi n’a pas augmenté les taux d’intérêt sur l’euro pendant ses huit années de mandat.

Deuxièmement, l’Europe bénéficie d’une forte dynamique depuis le Fonds de relance, le “Green Deal” de l’UE et l’annonce de la dette commune. Les fonds ont commencé à affluer de partout, car les investisseurs du monde entier recherchent des rendements plus élevés partout où ils peuvent les trouver. Pour acheter des actifs européens, il faut avoir des euros, c’est pourquoi l’offre pour les paires d’euros est expliquée.

D’un point de vue technique, la tendance haussière de la paire EURUSD reste intacte. La correction par rapport au sommet de 1,1965 n’est que cela – une correction. À moins qu’elle ne redescende en dessous de 1,15, le biais est qu’elle tentera à nouveau le magique 1,20, où une certaine forme d’intervention de la BCE est attendue.