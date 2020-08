La zone euro devrait surpasser ses pairs en 2021

Une récente enquête menée par Goldman Sachs révèle un fait intéressant sur les performances économiques de la zone euro pour 2020. Si le consensus est que le PIB de la zone euro sera inférieur à celui de la Chine ou du Royaume-Uni en 2021, Goldman Sachs voit les choses différemment.

La banque d’investissement américaine considère que l’économie de la zone euro est celle qui connaîtra la croissance la plus rapide, plus que toute autre grande région en 2021. On considère généralement que les Européens ont mieux géré la crise du coronavirus que les Américains, par exemple.

Cependant, si Goldman a peut-être raison jusqu’en 2021, la zone euro doit trouver un moyen de passer le cap de 2020. Les données qui sortent de la zone euro ces derniers temps sont tout simplement terribles.

Affaiblissement des données européennes et augmentation du nombre de cas COVID-19

Ces dernières semaines, l’enthousiasme suscité par l’accord historique sur le fonds de relance conclu lors du sommet européen a fait l’objet d’un retour à la réalité. Les investisseurs en euros ont fêté l’événement en envoyant la paire EURUSD à plus de 1,19 – mais d’autres paires d’euros n’ont pas suivi (par exemple EURGBP, EURAUD).

Alors que les données de juillet commencent à être publiées, le nombre de cas COVID-19 continue d’augmenter. L’Europe, et en particulier l’Europe du Sud, a traditionnellement tiré le meilleur parti de son PIB pendant le mois d’été. Le tourisme est essentiel pour des pays comme l’Espagne et l’Italie. Mais aussi pour les grandes villes métropolitaines comme Paris ou Madrid. En fait, le début de la saison estivale a entraîné une augmentation des cas de COVID-19 sur tout le continent, en particulier en Europe du Sud.

L’Espagne, par exemple, a annoncé que le nombre de touristes en juin avait chuté de 97 % par rapport à l’année dernière. De plus, les données du PIB de vendredi dernier montrent une baisse de plus de 18 % de trimestre à trimestre de l’économie espagnole – et les prévisions pour le troisième trimestre sont les mêmes.

En outre, les banques espagnoles ont récemment chuté sur le marché boursier, affichant des creux pluriannuels. Santander, la banque espagnole emblématique, a annoncé sa première perte trimestrielle en plus de 150 ans d’existence. BBVA et d’autres banques ont subi des pertes similaires, les investisseurs retirant des fonds des investissements espagnols.

Cette semaine, le gouvernement espagnol a annoncé qu’il sera le premier pays à utiliser les fonds d’aide à la lutte contre les coronavirus de l’UE. Des dizaines de milliards d’euros sont nécessaires pour payer les ERTE (c’est-à-dire les allocations de chômage locales) jusqu’à la fin de l’année, ce qui signale le besoin de liquidités à Madrid.

Mais l’Espagne n’est pas seule dans ce domaine. L’Italie, le Portugal, souffrent de conditions similaires. L’argent du Nord ne sera qu’une solution temporaire. La véritable question est de savoir ce qu’il convient de faire face à un chômage massif lorsque l’aide publique prendra fin. Ou – va-t-elle bientôt cesser ?