L’ADP ne répond pas aux attentes, mais le mois de juin a été révisé à la hausse

Les ADP (salaires privés) d’hier aux États-Unis ont apporté une nouvelle vague de vente sur le dollar américain. Le communiqué très attendu donne un aperçu du marché du travail deux jours avant le NFP (Non-Farm Payrolls) de vendredi.

Ce vendredi est particulièrement important en raison d’un récent tweet du président Trump. Il laisse entendre que les données sur l’emploi seront solides vendredi, ce qu’il ne devrait pas savoir pour le moment. Quoi qu’il en soit, le marché boursier a pris une tonalité d’offre avant la publication de l’ADP et après – en d’autres termes, indépendamment de ce que l’ADP a montré, le marché a augmenté tout de même – et le dollar a chuté.

Des révisions pour compenser la faiblesse des données

L’ADP a pris tout le monde par surprise. Pour le mois de juillet, il n’a fait état que de 167 000 nouveaux emplois par rapport aux 1,2 million prévus. Naturellement, comme il est normal dans le cas de données faibles des États-Unis, le dollar a chuté, et le marché boursier aussi. Cependant, la baisse du marché boursier a été rapidement amortie et, en quelques minutes, elle est revenue à son plus haut niveau. Comment cela se fait-il ?

Il s’est avéré que la révision de juin a plus que compensé les emplois ADP manquants en juillet. Les actions se sont donc retournées, mais pas le dollar. C’est un environnement commercial estival typique, où les algorithmes de trading et les investisseurs particuliers font pression pour la même chose.

La bonne partie de ce rapport est que les petites et grandes entreprises ont ajouté de nouveaux travailleurs pour le mois de juillet. Toutefois, les moyennes entreprises ont perdu 25 000 emplois, ce qui a annulé les gains enregistrés par d’autres entreprises.

Les traders doivent savoir qu’il n’y a pas de corrélation directe entre le chiffre de l’ADP et celui du NFP. La méthodologie de calcul des données diffère et c’est pourquoi l’ADP est considéré comme une donnée de second niveau.

Mais cela ne change rien au fait qu’il offre un aperçu du marché du travail américain, et cette semaine, le chiffre n’a pas déçu. En fin de compte, c’est le nombre total d’emplois ajoutés qui importe – et cela inclut les révisions.

Les révisions sont également importantes pour le NFP. Comme c’est souvent le cas, les données révisées passent inaperçues car les algorithmes de trading se concentrent sur les gros titres. Par conséquent, avant de placer vos trades sur la base de l’interprétation du marché du travail américain, assurez-vous d’examiner toutes les variables et les données disponibles.