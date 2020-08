L’Amazonie continue à pousser plus haut – Qu’est-ce qui motive l’action sur les prix ?

Amazon a clôturé hier en hausse de 4,09% sur la frénésie générale de la bourse. Les investisseurs continuent de déverser de l’argent sur le marché boursier, les entreprises technologiques étant leurs favorites.

Depuis le début de la pandémie, Amazon est l’une des entreprises qui ont prospéré. Elle a embauché des centaines de milliers de personnes et prévoit d’en embaucher d’autres. Les performances de sa boutique en ligne ont dépassé les attentes les plus folles, car les personnes enfermées chez elles ont consacré plus de temps (et d’argent) aux biens et services en ligne.

Défis et opportunités à venir

Amazon a toujours poussé les choses à l’extrême. Elle a été l’une des premières entreprises à se lancer dans le secteur du cloud, et son AWS est aujourd’hui l’un de ses moteurs de croissance. Elle continue à se développer en Amérique et dans le monde entier. Elle est l’une des premières entreprises à avoir commandé une flotte de centaines de camions électriques pour ses opérations américaines. Et ainsi de suite.

Les investisseurs ont tendance à récompenser les performances en achetant les actions d’une entreprise. Dans le cas d’Amazon, le cours de l’action est proche de son niveau record, dépassant largement les 3 000 dollars.

Depuis le début, Bezos a mis l’accent sur une forte orientation client. Cela est resté dans la culture centrale d’Amazon jusqu’à ce jour. Il est récemment apparu qu’Amazon incite les commerçants tiers à accélérer les livraisons. Il a le pouvoir et les moyens de presser les petites entreprises pour qu’elles s’adaptent aux normes d’Amazon.

Et Amazon a des normes très élevées. Ce n’est que ces dernières années qu’elle a commencé à rendre public les chiffres de ses membres Prime. Le monde de l’investissement a été choqué de découvrir que des centaines de millions de clients préfèrent payer une redevance pour une livraison plus rapide principalement.

Peu de gens sont au courant de l’entrée récente d’Amazon dans le monde de la publicité numérique. Elle remet en question la domination de sociétés comme Facebook et Google, et a déjà volé une grande partie de ce marché.

D’un autre côté, l’entreprise est confrontée à des enquêtes antitrust. D’une certaine manière, il est normal qu’une entreprise de cette taille déclenche un contrôle réglementaire. Ce n’est que récemment que les grandes entreprises technologiques ont été convoquées devant le Sénat américain dans le cadre d’une audition anti-monopole. L’Office fédéral allemand des cartels enquête également sur la manière dont Amazon traite ses commerçants tiers sur sa plateforme. Mais là encore, de telles préoccupations sont normales pour une entreprise aussi grande et aussi diverse.

Pour les investisseurs, c’est le résultat final (c’est-à-dire le revenu net) qui compte. Tant qu’il continuera à croître, le cours de l’action Amazon continuera à surperformer.