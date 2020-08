Le boom de l’Internet est loin d’être terminé

La récente flambée des cours de la bourse a conduit les investisseurs à s’interroger sur les fondamentaux. Il n’est tout simplement pas logique de faire des offres pour des entreprises technologiques et Internet à des prix aussi élevés, n’est-ce pas ?

Mais si, en tant qu’investisseur, vous cherchez à mettre votre capital à profit dans des entreprises lucratives, à fort potentiel d’avenir, les entreprises Internet font l’affaire. Des entreprises comme Microsoft, Amazon, Zoom, Alphabet – celles qui font monter les cours aujourd’hui – sont celles qui devraient profiter le plus du nombre de personnes qui devraient rejoindre le World Wide Web dans les années à venir.

De grandes opportunités de croissance

L’Asie du Sud représente la plus grande zone à potentiel de croissance : un milliard de personnes n’y sont pas encore connectées, l’Inde étant en tête avec près de 700 millions de personnes. Il n’est pas étonnant qu’Amazon ait investi massivement en Inde et considère ce pays comme l’un des marchés clés en ce qui concerne le potentiel de croissance futur.

Cependant, il ne s’agit pas seulement des marchés émergents ou frontières. Les États-Unis à eux seuls ont ajouté deux millions de nouveaux utilisateurs d’Internet au cours des douze derniers mois, la connectivité atteignant les zones les plus difficiles. Les pays d’Europe du Nord ont le niveau de connectivité le plus élevé, la Suède et la Norvège atteignant presque le niveau maximum.

Dans d’autres parties du monde, cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre une connectivité complète. Ce chiffre reflète le potentiel à venir pour les entreprises Internet et celles qui offrent des produits et services voisins. Si vous voulez, elle représente la situation globale, le potentiel du marché, la raison pour laquelle ces entreprises se développent à des taux étonnants et vont probablement continuer à le faire.

C’est particulièrement important à une époque où la mondialisation prend du recul. Parce que les gens voyagent moins, sortent moins et restent plus à l’intérieur, ils consomment plus d’Internet et de produits Internet. Ordinateurs, téléphones, logiciels – tout ce qui facilite l’accès à l’internet est déjà très demandé. Toute entreprise fournissant des biens et des services liés aux ordinateurs, aux téléphones et aux logiciels se porte beaucoup mieux aujourd’hui qu’avant la crise.

Le nombre de personnes non connectées montre à quel point il reste encore beaucoup à faire. Par conséquent, les entreprises technologiques sont loin d’être surévaluées. Oui, les niveaux d’évaluation actuels sont très élevés si nous utilisons les mesures en vigueur. Mais à l’heure actuelle, si l’on regarde la situation dans son ensemble et si l’on ajoute à cela le changement de comportement des consommateurs, tout pâlit devant le potentiel.