Le cours de l’euro dollar pourrait retracer vers le support à 1.1695$

Le dollar US va-t-il terminer sa chute en ligne droite qui dure depuis plus de deux mois sur fond de création monétaire massive par la Réserve Fédérale des Etats-Unis ? C’est possible sur le plan fondamental avec la confirmation que l’économie des Etats-Unis parvient à nouveau à créer des emplois et à réduire le taux de chômage, désormais à 10.2% de la population active selon le dernier rapport sur le marché du travail (rapport NFP). Le taux de chômage avait atteint les 15% au cœur du grand confinement mondial.

La période est aussi propice pour un rachat de short sur le dollar US, le volume étant particulièrement faible sur le mois d’août. A ce s’ajoute le rendement obligataire à 10 ans US qui trouve un bon support à 0.50% et la perspective de statistiques d’activité US du mois de juillet qui sont publiées demain. Mais les chiffres les plus importants sont, vendredi, les indices PMI de Markit en version préliminaire pour le mois d’août.

La chute du dollar est un des facteurs techniques dominants de l’été, avec un impact sur toutes les classes d’actifs, la forte tendance baissière du dollar US sur fond d’injections massives de liquidités par la FED dans le système financier des Etats-Unis. Les montants injectés sont cinq fois supérieur aux Etats-Unis en comparaison avec la Zone Euro.

Mais la session Forex du mercredi 19 août a enfin donné un pré-signal de rebond technique du dollar US face à un panier de devises majeures. Ce signal a été donné avec la publication hier des Minutes de la Réserve Fédérale des Etats-Unis, un rapport qui n’a pas apporté d’éléments monétaires nouveaux.

L’analyse technique du cours de l’euro dollar suggère qu’un mouvement de correction pourrait se mettre en place à court terme. Un piège technique haussier a eu lieu au-dessus de la résistance à 1.1910$, une fausse sortie haussière de range, couplée à une divergence baissière prix/RSI. Ce signal technique devrait se traduire par un retour du taux EUR/USD vers le support à 1.1695$.

Graphique du cours de l’euro dollar par TradingView