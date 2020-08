Le dollar baisse alors que l’IPC de base indique une hausse de l’inflation

Le titre peut induire les investisseurs en erreur, mais il y a une logique derrière tout cela. L’interprétation logique est que lorsque l’inflation augmente, la valeur d’une monnaie diminue. Mais, et c’est un gros mais, cela ne s’applique que si l’inflation dépasse l’objectif de la banque centrale.

La plupart des banques centrales ont adopté un objectif d’inflation depuis un certain temps déjà. En effet, cela signifie que la banque centrale considère qu’un certain niveau d’inflation est approprié pour la croissance économique. Pour lutter contre la déflation, le pire de tout, les banques centrales sont prêtes à laisser l’inflation descendre sous les 2%, mais proche de ce niveau.

Aux États-Unis, la Fed ne vise pas explicitement un certain niveau d’inflation. Elle a plutôt un double mandat – un mandat qui se concentre à la fois sur la création d’emplois et sur la stabilité des prix (aussi appelée inflation).

Pourquoi le dollar a-t-il baissé après des données d’inflation optimistes ?

Cette semaine, l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis a révélé une inflation beaucoup plus élevée que prévu. Les gros titres concernant le mois à mois ont montré que l’inflation a doublé, alors que la mesure la plus importante, l’IPC de base, a triplé ! L’inflation de base ou l’IPC de base fait référence aux données qui excluent les prix de l’énergie, comme le pétrole et les transports, considérés comme trop volatils.

Malgré l’augmentation de l’inflation, elle n’a fait que passer de 0,2 à 0,6 sur les données de base. En d’autres termes, bien en dessous de l’objectif de 2 % de la Fed. Cela signifie en fait que, tout en restant en dessous de l’objectif, la Fed accomplit le volet stabilité des prix de son mandat.

Par conséquent, le marché a simplement ignoré les données de l’IPC. Normalement, avec une inflation triplée comme c’était le cas avec l’IPC de base, le dollar devrait s’apprécier. Pourquoi ?

Dans de telles circonstances, on s’attend de plus en plus à ce que la Fed intervienne et augmente les taux. Ou, du moins, elle devrait changer de ton lors de la prochaine déclaration du FOMC, signalant ainsi un resserrement des conditions à venir.

Toutefois, cela ne serait le cas que si l’inflation était supérieure à 1 % et en hausse. De plus, en temps de crise, comme celle que nous vivons actuellement, la Fed pourrait être prête à accepter une inflation encore plus élevée, comme un signe que la vitesse de circulation de l’argent augmente, que les entreprises et les ménages dépensent et que le sentiment général s’améliore. Laisser l’inflation dépasser les prévisions est une option que la Fed est susceptible d’utiliser pour aller de l’avant.

Pour en revenir au titre de cet article, le dollar a baissé parce que l’inflation, même si elle triple sur une base mensuelle, est toujours bien en dessous de l’objectif de la Fed. Plus elle s’en rapprochera, moins le dollar diminuera, car la Fed intensifiera et modifiera sa politique monétaire.