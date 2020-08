Le Dow Jones change de composition

Le Dow Jones, le célèbre indice boursier américain, change une nouvelle fois de composition. Après l’introduction d’Apple il y a quelques années, le Dow Jones a apporté un autre changement important : Exxon quittera l’indice après un siècle de cotation et sera remplacé par Salesforce.

En outre, Honeywell remplace Raytheon Technologies et Amgen met Pfizer à la porte. Ces trois changements entreront en vigueur le 1er septembre et affecteront les portefeuilles des investisseurs passifs.

Les nouveaux entrants alimentent la forte performance du Dow Jones

Les nouveaux changements modifient la composition de l’indice Dow Jones car l’énergie est remplacée par la technologie. Les effectifs de vente ont atteint des sommets historiques, alimentés par une série de bonnes nouvelles cette semaine.

Tout d’abord, l’inclusion du Dow Jones a déclenché des ordres d’achat. Afin de faire correspondre leurs portefeuilles à la nouvelle composition, les gestionnaires passifs doivent ajouter les actions du nouvel entrant, tout en vendant les actions de la société qui quitte l’indice.

Deuxièmement, Salesforce a annoncé de solides bénéfices cette semaine et a revu à la hausse ses perspectives pour l’année. Enfin, la Fed a signalé, lors du symposium de Jackson Hole, qu’elle est prête à maintenir les taux plus bas plus longtemps.

Cette nouvelle positive a fait monter les ventes de Salesforce en flèche. Il se situe actuellement à 276 $ avant le marché, après avoir été négocié à 200 $ au début de la semaine de trading.

Le passage à des investissements plus écologiques et la lutte contre le changement climatique touchent des entreprises comme Exxon. L’augmentation des pratiques ESG et le passage des gouvernements à une législation verte devraient se poursuivre à l’avenir et faire pression sur le secteur de l’énergie.

Avec les nouveaux changements, le Dow Jones change de visage. Curieusement, la décision a été déclenchée par Apple. Apple a annoncé une scission d’actions, ce qui a modifié le poids du Dow dans le secteur des TI.

Sans surprise, Pfizer, Exxon, et Raytheon Technologies sont tous en baisse sur la semaine. Plus de 28 milliards de dollars sont indexés sur le Dow Jones, et pour refléter les changements, les stratégies d’investissement passif devraient vendre les trois noms.

Parce que le Dow veut faire pivoter l’indice vers le secteur technologique, la décision d’Apple de diviser l’action a apporté moins, et non plus d’exposition. Le nouvel entrant, Salesforce, résout le problème, car le Dow est un indice pondéré par les prix, et le diviseur sera modifié avant le 1er septembre pour refléter les nouveaux changements.

Cela signifie-t-il que les entreprises qui quitteront le Dow seront moins performantes que le marché ? Pas du tout. Au cours des deux dernières décennies, pas moins de 17 sociétés ont quitté l’indice Dow. Après la réaction initiale, elles se sont toutes redressées et se sont bien portées.