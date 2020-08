Le marché boursier est-il déconnecté de la réalité ?

Jusqu’à présent, l’année 2020 a été pleine de surprises. Toute planification du début de l’année a dû être révisée quelques mois plus tard.

Tout le monde dans le monde occidental a été pris par surprise par l’ampleur de la propagation du virus. Les autorités ont réagi en bloquant les économies une à une. Pourtant, après un premier choc, la bourse s’est redressée de façon spectaculaire. Tous les indices américains sont proches de leurs plus hauts niveaux historiques, et certains ont même réussi à imprimer des records pendant la pandémie. Les investisseurs ont-ils perdu le sens des réalités ?

Grosse rotation vers les valeurs technologiques

L’une des plus grandes erreurs commises par les traders est qu’ils ne tiennent pas compte de la composition d’un indice lorsqu’ils l’interprètent. Si, par exemple, le Nasdaq est à son plus haut niveau, quelles sont les sociétés qui en sont à l’origine ? Dans un indice, les pondérations diffèrent, et certains secteurs sous-performent alors que d’autres surperforment.

La pandémie a déclenché une forte rotation vers les valeurs technologiques. Comme prévu pendant la pandémie, les compagnies aériennes ont décliné, perdant plus de 50 % de leur valeur. Les stations balnéaires et les casinos ont chuté de plus de 45 % et les grands magasins ont chuté encore plus. Par conséquent, le marché a réagi à la pandémie et a vendu les actions qui devaient chuter en raison de la récession économique.

Toutefois, la pandémie s’est révélée être une occasion en or pour les actions technologiques. Amazon, Apple, Microsoft et d’autres sociétés ont soudain vu leur nombre exploser. Pensez aux équipes de Microsoft ou aux entreprises Amazon AWS, ou encore à Zoom Communication – toutes ces entreprises étaient florissantes avant la crise sanitaire due au coronavirus, mais aujourd’hui, nous parlons d’un autre niveau. Un niveau beaucoup plus élevé.

En d’autres termes, lorsque des milliards de personnes (consommateurs) dans le monde modifient leur comportement parce qu’elles sont obligées de rester plus longtemps à la maison, que font-elles ? Vous l’avez deviné : elles naviguent sur Internet. Par conséquent, l’Internet et les compagnies de téléphone devraient obtenir de bien meilleurs résultats qu’avant la crise.

C’est pourquoi les investisseurs ont inondé le marché d’ordres d’achat de ces entreprises. Ainsi, le marché boursier général, ou les indices, ont retrouvé leurs plus hauts niveaux en raison du changement de comportement des consommateurs et du potentiel beaucoup plus important du secteur technologique.

Il faut également tenir compte de la corrélation entre les marchés. Par exemple, il est rare de voir les principaux indices boursiers américains (Dow Jones, Nasdaq, S&P500) diverger au jour le jour. Si le Nasdaq clôture plus haut le jour même, il y a de fortes chances que les deux autres fassent de même. Les pourcentages diffèrent peut-être, mais le résultat est le même.

En résumé, le marché boursier n’est pas déconnecté de la réalité. Il y est même plus connecté que jamais.