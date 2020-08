Le NFP et le dollar en point de mire cette semaine

Le NFP est devant nous et tous les yeux sont tournés vers le destin du dollar. La façon dont il a récemment baissé et l’agressivité de l’avance de l’EURUSD ont fait que de nombreux traders se demandent si un rebond du dollar est en route…

De plus, des voix ont commencé à douter du statut de monnaie de réserve du dollar. Après tout, lorsqu’une monnaie dominante baisse de plus de dix points en un trimestre par rapport à une autre monnaie (c’est-à-dire l’euro), des questions se posent.

Données économiques clés pour la semaine à venir

Comme à l’accoutumée, les fiches de paie non agricoles (NFP) sont publiées le premier vendredi du mois. Mais jusqu’à vendredi, cette semaine est marquée par des événements économiques critiques qui peuvent faire bouger divers marchés.

Deux banques centrales annoncent leur niveau de taux d’intérêt et leurs décisions de politique monétaire – la Banque de réserve d’Australie (RBA) et la Banque d’Angleterre (BOE). Toutes deux ne devraient rien faire concernant la politique monétaire actuelle, mais cela ne signifie pas que les marchés du dollar australien et de la livre sterling ne bougeront pas.

La récente force de l’AUDUSD au-dessus de 0,70 devrait être un peu préoccupante pour la RBA. Bien qu’elle soit due à la vigueur des marchés de l’or et des actions américaines, une monnaie qui se renforce n’est pas une chose qu’une banque centrale souhaite voir en récession.

Jeudi, juste un jour avant le NFP, la BOE est confrontée à une situation similaire. La livre sterling s’est récemment renforcée par rapport au dollar et au franc suisse, atteignant des niveaux critiques – 1,30, respectivement 1,20. La banque centrale devrait minimiser la force de la livre. L’emploi en Nouvelle-Zélande et au Canada est également sur le pont cette semaine, les paires NZD et CAD étant susceptibles de bouger plus que d’habitude.

Mais le thème principal de la semaine, comme suggéré au début de cet article, est le dollar américain et sa direction. À quelques mois seulement de l’élection présidentielle américaine, le dollar devrait être le moteur de toute évolution significative du marché sur le tableau de bord des changes. Toute nouvelle relative au processus électoral (par exemple, la semaine dernière, le président Trump a laissé entendre qu’il était possible de retarder les élections) influencera fortement les performances du dollar.

Il est d’usage que le marché reste dans la fourchette pendant la semaine du NFP, dans l’attente de la grande donnée de vendredi. Cependant, cette fois, il pourrait être différent en raison des autres données du calendrier économique, les données ont le potentiel de faire bouger le marché des changes.