Le NZD alimenté par des données plus solides sur l’emploi

Le dollar néo-zélandais (NZD) est en feu ces derniers temps. Malgré les efforts de la banque centrale pour s’éloigner d’une monnaie plus forte en période de récession.

Les dernières données sur l’emploi en Nouvelle-Zélande confirment une reprise économique potentielle. La nation insulaire a réussi à gérer l’épidémie de coronavirus de manière exemplaire, gagnant ainsi l’admiration du monde entier.

Monnaies émergentes vs monnaies développées

Nous devrions faire une distinction entre les devises des marchés développés et celles des marchés émergents. Les monnaies des marchés émergents sont soumises à une forte pression ces derniers temps, car la dette s’accumule plus rapidement que dans les pays développés.

Comme la majeure partie de la dette est libellée en USD, 2021 sera une année difficile pour le service de cette dette. Ce n’est que jusqu’à la fin de 2020 qu’environ 3 700 milliards de dollars de dette des marchés émergents arriveront à échéance. C’est pourquoi les investisseurs se préparent à l’avance et sortent des devises émergentes.

Pourquoi le NZD est-il une monnaie attrayante ?

Tout d’abord, l’emplacement. Voisine de l’Australie et proche d’une région qui a mieux géré la pandémie, le NZD est un choix évident.

Deuxièmement, la façon dont elle a géré la crise jusqu’à présent est exceptionnelle. Moins de cas, plus de contrôle, la croissance économique peut reprendre.

Troisièmement, les données sur l’emploi de cette semaine montrent que l’économie revient en force. Le taux de chômage est tombé à 4 % et semble prêt à s’améliorer encore. Par ailleurs, l’inflation est stable, voire inexistante.

Cependant, c’est le NZD qui a le plus augmenté par rapport au dollar. Le dollar australien, par exemple, a surperformé en raison d’une plus grande exposition aux économies asiatiques et d’une forte présence des matières premières. Après tout, l’or a dépassé la barre des 2 000 dollars cette semaine, et les prix des matières premières ont suivi. En tant qu’exportateur de matières premières, c’est l’économie australienne qui devrait en profiter le plus.

Pour en revenir au NZD, la paire phare, le NZDUSD, suit de près les marchés boursiers américains. Étant donné que nous sommes en plein été, il est probable que la corrélation directe se poursuive.

Cependant, gardez un œil sur les données américaines de cette semaine. Un rapport positif sur l’emploi vendredi devrait être positif pour les actions, mais aussi pour le dollar. Le NZDUSD et les autres paires de dollars vont-ils briser la corrélation ?

Jusqu’à vendredi, il est peu probable que cela se produise. Les algorithmes de trading poussent les prix à la hausse jusqu’au point où cela n’a plus de sens. Ce n’est pas la première fois que cela se produit et cela n’a rien à voir avec l’action sur les prix de la pandémie. Il s’agit plutôt d’une action de prix typique du mois d’août, lorsque le risque domine le marché.