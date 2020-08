Le rallye EURUSD est-il terminé ?

La paire EURUSD a été la vedette de ces derniers mois dans l’arène des changes. Elle a dépassé 1,19 et a déclenché des arrêts généralisés. Toutefois, aux niveaux actuels, un euro plus élevé est non seulement un fardeau pour la zone euro, mais aussi un concurrent de taille pour la domination du dollar.

La communauté des investisseurs semble avoir tourné le dos au dollar. Les fonds spéculatifs mondiaux ont parié sur une baisse du dollar alors que le pari baissier global sur le dollar a augmenté de plus de 5 milliards de dollars seulement au cours de la semaine dernière. Il s’agit de la plus grande position courte globale sur le dollar depuis avril 2018.

La liquidité du dollar continue de se réduire

Ce qui est curieux, c’est que la force de l’EURUSD est venue à un moment où la liquidité de l’USD était en fait en train de se réduire. Alors que la Fed imprime beaucoup d’USD, la banque centrale chinoise finit par constituer des réserves de change et par acheter des bons du Trésor.

Le compte général du Trésor (TGA) détenu par la Fed a atteint 1 800 milliards de dollars. Le problème avec ce “bazooka” de l’USD est de savoir quand et si il sera déployé. Plus précisément, au cours des derniers mois, alors que la Fed imprimait de l’USD, le Trésor a émis de la dette à un rythme encore plus rapide.

À l’approche des élections américaines, il se peut que le Trésor utilise le dollar en attente comme un stimulant pour l’économie. Mais si ce n’est pas le cas, et surtout si le marché considère que l’augmentation du compte TGA va se poursuivre, la situation de l’EURUSD va s’inverser.

Pour ceux qui ne sont pas habitués à la façon dont évolue l’EURUSD, le graphique ci-dessus offre une perspective pertinente. Le point rouge est celui de la semaine dernière et reflète l’écart entre l’EURUSD et les taux swap à cinq ans depuis 2004. En d’autres termes, si l’évolution du marché semble extrême, elle n’est pas inhabituelle pour la paire EURUSD.

Les chiffres du PIB de la semaine dernière ont révélé le désastre économique laissé par la crise du coronavirus en Europe et aux États-Unis. Les données de trimestre à trimestre ont montré que les États-Unis s’en sortent beaucoup mieux que la zone euro – 9,5% aux États-Unis contre -12,1% dans la zone euro.

En outre, dans les pays les plus touchés par le virus (c’est-à-dire l’Italie et l’Espagne), le PIB a diminué de 12,4 %, respectivement de 18,5 %.

Cependant, malgré la chute de l’économie espagnole, les Italiens recevront plus d’argent du fonds de relance que les Espagnols – malgré le fait que le fonds de relance soit construit pour lutter contre la récession économique due au coronavirus.

A l’approche du mois d’août, la paire EURUSD semble élevée à 1,19. Pour continuer à l’acheter à de tels niveaux, les investisseurs ignorent les fondamentaux baissiers qui s’accumulent face à une nouvelle progression de la paire EURUSD.