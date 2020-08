Le retour du marché des changes

Après des années de ralentissement de la volatilité du marché des changes, la pandémie de coronavirus semble avoir rompu la corrélation directe entre les obligations et la volatilité implicite du marché des changes. Les rendements continuant à baisser, la volatilité du marché des changes s’est accrue.

La rotation des obligations vers le monde des changes est curieuse. Le taux de 2 ans le plus élevé se situe en Nouvelle-Zélande, à 0,29 %, tandis que le taux de 10 ans dans la zone euro fait baisser le rendement moyen dans le monde entier. Soudain, les opérateurs de change ont de nombreuses possibilités de spéculation sous les yeux. Est-ce temporaire ou les plus gros mouvements de change n’ont ils pas encore eu lieu ?

La tendance semble vouloir se poursuivre

Les banques centrales s’étant engagées à maintenir des taux d’intérêt bas et la politique monétaire étant extrêmement accommodante, il y a de fortes chances que les rendements obligataires continuent de baisser. Les investisseurs sont donc contraints de rechercher un rendement plus élevé dans différents domaines. Le marché des changes semble être le premier choix.

Par exemple, la paire EURUSD, la plus liquide du tableau de bord des changes, a progressé de plus de 10 % depuis l’annonce du Fonds de relance début avril. De plus, l’accord du sommet européen concernant le partage des charges et la distribution de prêts et de subventions a poussé la paire encore plus haut. En trois mois, elle a plus progressé que les deux années précédentes.

Il semble que la volatilité accrue du marché des changes va se poursuivre. Lorsque la rotation entre les différentes catégories d’actifs a lieu, le premier marché à remarquer une reprise de la volatilité est le marché des changes.

L’année 2020 n’était pas censée être une année de trading régulière pour les traders de devises. Toute personne impliquée dans le trading pour gagner sa vie savait à l’avance que le marché ne bougerait pas de manière décisive tant que les élections américaines ne seraient pas derrière nous.

Cela a changé avec la pandémie COVID-19.

Si ce que nous avons vu au cours des trois ou quatre derniers mois n’a rien à voir avec les élections américaines, alors le mouvement de 10 % de la paire EURUSD pourrait n’être qu’une petite réaction avant l’événement principal. Les élections américaines sont encore plus importantes aujourd’hui qu’auparavant, car le monde entier est touché par la pandémie, et il n’y a pas une seule nation qui prenne le leadership en temps de crise.

Si, avant l’été 2020, les échanges commerciaux étaient autrefois calmes et dominés par des fourchettes serrées, cette année est différente. La paire EURUSD a dépassé 1,19 en juillet, après avoir connu de nombreux arrêts pendant tout le mois.

En ce qui concerne la volatilité, et non la direction, attendez-vous à ce que le mois d’août ne soit pas différent.