Les actions des entreprises technologiques continuent d’augmenter

La semaine dernière, les grandes entreprises technologiques ont publié leurs résultats pour le deuxième trimestre 2020. Elles ont toutes dépassé les attentes, loin devant les analystes et les investisseurs.

L’achat de technologies américaines est l’opportunité commerciale la plus fréquente ces derniers temps, dépassant l’intérêt pour les services publics, la consommation discrétionnaire, l’énergie, l’industrie ou la finance. Est-il encore judicieux d’investir dans de telles valorisations ?

Impact du COVID-19 sur les investissements

La crise sanitaire liée au coronavirus a entraîné des changements intéressants dans le monde de l’investissement. Les fonds ont afflué et dans divers secteurs et actifs.

La bourse est celle qui a connu la plus grande rotation de fonds. La vente en mars a créé une panique rapide, mais les investisseurs ont liquidé des positions dans d’autres secteurs pour se tourner vers le secteur des technologies. Amazon, comme indiqué la semaine dernière, a saisi l’opportunité générée par l’augmentation du nombre de personnes faisant des achats en ligne et a embauché plus de 175 000 personnes depuis mars.

L’enquête de juillet sur les gestionnaires de fonds mondiaux menée par Bank of America révèle que le secteur technologique n’est pas le seul à être très fréquenté. Mais aussi le négoce de l’or à long terme. Et aussi de longs échanges d’argent liquide.

En d’autres termes, les trois secteurs – tech, or et cash – reflètent parfaitement la position des investisseurs en période de récession économique et leurs attentes.

Tout d’abord, en étant des sociétés de technologie longue, les investisseurs possèdent de grandes sociétés qui ont pris le contrôle du monde. La digitalisation est une réalité au XXIe siècle, et des sociétés comme Microsoft, Amazon ou Google dirigent des entreprises mondiales. Il s’agit donc d’un pari sur l’évolution technologique mondiale, et non sur la technologie américaine. Le fait que les entreprises soient cotées en bourse aux États-Unis n’est qu’une coïncidence.

Deuxièmement, le prix de l’or a presque atteint 2 000 dollars. Il a récemment atteint un nouveau sommet historique, tout le monde ayant sauté sur l’occasion pour posséder une partie du métal jaune. L’or a résisté à l’épreuve du temps, et c’est la seule forme de monnaie qui a survécu pendant de nombreux siècles. Il est plus performant en période de récession, et cette récession ne ressemble à aucune autre.

Cette fois, tout le monde est en récession, pas un pays ou une région, mais le monde entier. Par conséquent, posséder de l’or est un filet de sécurité contre une véritable récession mondiale. Les banques centrales imprimant la monnaie pour soutenir les ménages et les économies, l’or préserve la valeur de la monnaie. C’est aussi simple que cela.

Enfin, du long cash. Ce n’est qu’une autre conséquence de la récession. Le long cash signifie reporter la consommation, l’investissement, les dépenses. On observe des taux d’épargne élevés partout dans le monde, ce qui ne changera pas de sitôt si le monde ne trouve pas une solution à la pandémie de coronavirus.

D’ici là, non – il ne s’agit pas d’un trade surchargé, mais logique.