Les bénéfices de Disney font grimper le cours de l’action en dehors des heures de trading

Disney a annoncé ses bénéfices après la cloche de clôture d’hier, et ses actions ont gagné plus de 6 % en dehors des heures de trading. Malgré un trimestre terrible, marqué par la crise du coronavirus, les investisseurs regardent le bon côté des choses et considèrent que le pire est passé.

Après tout, les parcs d’attractions de Disney ont été fermés pendant la majeure partie de la période, ce qui a eu un fort impact sur les résultats.

Bénéfices de Disney pour le troisième trimestre de l’exercice financier

Au cours des dernières années, Disney a constamment augmenté ses revenus, mais cette fois, les investisseurs ne s’attendaient pas à une telle chose. Par exemple, Disney a battu les estimations de revenus de plus de 75 % au deuxième trimestre 2018, mais les attentes étaient loin d’être aussi élevées au moment de l’annonce des résultats.

Il s’est avéré que pour le trimestre fiscal qui s’est terminé le 28 mars, le BPA des activités poursuivies a diminué de plus de 98 % par rapport au trimestre précédent. Toutefois, il ne s’agissait pas tant de battre les bénéfices de ce trimestre que de se pencher sur les perspectives d’avenir.

Les chiffres de Disneyland Hong Kong et du Disney Resort de Shanghai ont également été médiocres et ont affecté négativement le résultat net des activités poursuivies. Le flux de trésorerie d’exploitation et, surtout, le flux de trésorerie disponible ont fortement diminué.

Dans l’ensemble, à l’exception des revenus, qui ont augmenté de 21 % par rapport au 30 mars 2019, tous les autres paramètres financiers ont diminué de manière significative.

À ce chapitre, les investisseurs semblent avoir de grands espoirs dans le modèle économique de Disney. Les transactions de Disney sont nettement plus élevées dans les opérations de pré-marché. En conséquence, elle vient de passer au statut “acheter” à partir de “neutre” au Guggenheim.

Entre autres choses, la déclaration prospective de Disney a révélé ses intentions de lancer une nouvelle plateforme internationale de streaming. Baptisée Star, la plateforme de streaming contiendra tout le contenu de Disney, sans aucune tierce partie.

Pour résumer, les résultats de Disney sont un mélange de mauvaises données déjà tarifées et d’attentes optimistes concernant le streaming en ligne et les futurs services. Comme la direction l’a suggéré dans l’appel à contribution, les performances futures dépendent de l’impact du virus. Des éléments comme les préoccupations sanitaires, les futures épidémies, les changements dans les conditions économiques nationales et mondiales, représentent des risques à envisager pour l’avenir.

Les parcs à thème semblent avoir été les plus touchés par la pandémie. Si Disney parvient à récupérer une partie de ce flux de revenus, tout en augmentant la part provenant de la diffusion en ligne, il n’aura aucun problème à battre les attentes futures.

Jusqu’à présent, les investisseurs croient en sa capacité à y parvenir. Si l’on en juge par la réaction initiale du marché.