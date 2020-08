Les deux côtés de l’histoire du coronavirus et de l’USD

Le dollar américain n’est pas la même monnaie pour tous les pays. Lorsqu’on négocie sur le marché des changes, ce qui compte, c’est de savoir où va une paire de devises, et non pas où va une seule devise.

Supposons par exemple que vous soyez à court d’USD. À en juger par le fait que la Fed surpasse la BCE, les bulls de l’EURUSD ont un point lorsqu’ils enchérissent sur la paire. Mais il ne s’agit là que d’une seule paire de devises qui reflète la force ou la faiblesse de l’euro par rapport au dollar. Elle compare deux économies et la façon dont les banques centrales et les gouvernements ont réagi récemment.

Mais toutes les économies ne sont pas égales, tout comme toutes les devises ne sont pas égales. Ainsi, même sur des périodes similaires, une devise peut être sous-performante par rapport à un panier de devises, tout en étant surperformante par rapport à une autre.

Voici le dollar de 2020.

L’USD par rapport aux monnaies du G10 et aux monnaies des marchés émergents

Les économistes utilisent souvent le terme de marchés développés et émergents pour différencier les positions économiques des différents pays. Cela a du sens à tous points de vue.

Les économies du G10 sont souvent citées comme les principaux pays développés. Leurs monnaies sont en concurrence à la fois avec celles de leurs pairs, mais aussi avec celles des marchés émergents.

En raison de la plus grande volatilité du paysage politique dans les marchés émergents, leurs monnaies fluctuent davantage par rapport aux monnaies du G10. C’est particulièrement vrai dans le cas du dollar américain, la monnaie de réserve mondiale. Pourquoi ?

Tout d’abord, la plupart des dettes des marchés émergents sont libellées en USD. De plus, les marchés émergents continuent d’émettre de la dette en USD.

Deuxièmement, les ménages des marchés émergents utilisent l’USD pour protéger la valeur de leurs actifs contre l’inflation. Dans des pays comme le Brésil, la Turquie ou la Russie, il est probable que vous voyiez dans la rue des billets en USD plutôt que des euros ou toute autre monnaie fiduciaire appartenant aux pays du G10.

Cinq mois après le début de la crise du coronavirus, nous voyons différents visages de l’USD. D’une part, il chute de façon spectaculaire par rapport aux monnaies du G10.

L’EURUSD, la GBPUSD, la NZDUSD, l’AUDUSD – elles ont toutes évolué dans une tendance haussière depuis le début de la crise. D’autre part, l’USDCHF, l’USDCAD ou l’USDJPY ont également chuté. La réaction révèle une faible tendance de l’USD face à toutes les devises du G10, ce qui fait que les cross qui appartiennent à ces grandes devises restent dans une fourchette étroite (par exemple, l’EURGBP se situe dans une fourchette très étroite proche du niveau de 0,9 depuis plus de deux mois maintenant).

D’autre part, ce même dollar s’est envolé face aux monnaies des marchés émergents. Cela est particulièrement visible dans le cas de la livre turque.

Les interventions sur le marché des changes ne sont pas si courantes dans les pays du G10. Cependant, il arrive que la Banque nationale suisse intervienne de temps en temps pour ralentir l’appréciation du franc.

Les interventions sur le marché des changes sont assez courantes et fréquentes dans les marchés émergents. Par conséquent, lorsque vous négociez le dollar face aux devises des pays développés ou émergents, pensez à l’horizon temporel d’un investissement et aux acteurs actifs sur le marché.

Et ne soyez pas surpris si l’USD se comporte différemment. C’est souvent le cas.