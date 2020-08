Les emprunts des entreprises non financières ont fortement augmenté pendant le choc du COVID-19

Dans quelques années, lorsque le cycle économique aura changé et que la croissance économique reprendra de façon constante, nous pourrons nous asseoir et analyser la façon dont les décideurs politiques ont réagi à la crise sanitaire. Les innovations sont partout.

De l’émission conjointe de dettes dans l’Union européenne à l’envoi de chèques personnels par le Congrès américain, tous les tabous ont été brisés. Tout comme dans les considérations ESG, où les intérêts des parties prenantes élargissent ceux des actionnaires, les banquiers centraux ont élargi leur rôle et le sens de l’accomplissement de leur mandat.

Les entreprises s’endettent

L’endettement est considéré sous différents angles par les acteurs du marché financier et les ménages en général. Par exemple, les entreprises émettent des dettes pour élargir leur base d’actifs, bien qu’elles n’aient pas besoin d’émettre de dettes. Apple en est le meilleur exemple : elle s’assoit sur des tas d’argent liquide, mais elle émet des dettes et se charge de prêts bon marché.

D’un autre côté, les conseillers financiers disent souvent aux ménages de se tenir le plus possible à l’écart de l’endettement. Cependant, cela a un rôle à jouer dans la constitution de la richesse : si elle est gérée correctement, elle apporte un effet de levier.

Le fait que l’emprunt sur les marchés de la dette ait connu un boom est lié aux conditions ultra bon marché disponibles. Les entreprises regardent au-delà du cycle économique actuel et se préparent pour la prochaine décennie, voire plus. C’est pourquoi les taux d’intérêt bas sont à l’origine de l’émission de titres de créance sur le marché des titres à revenu fixe. Après tout, les entreprises réorganisent le coût de leur dette à long terme en profitant de l’environnement créé par les banques centrales.

Cependant, si la dette est utilisée de manière non productive, elle finira par être considérée comme une mauvaise dette. Avec le temps, cela affectera la rentabilité d’une entreprise, car un coût de la dette plus élevé entraîne un coût moyen pondéré du capital plus élevé.

La précédente conférence de presse de la Fed l’a parfaitement expliqué. La Fed (et d’autres banques centrales dans le monde) ne peut pas envoyer de chèques aux gens. C’est une chose que le gouvernement doit faire – la banque centrale s’en tient à son rôle de banquier du gouvernement. Mais la banque centrale peut augmenter ses capacités de prêt. Par exemple, en abaissant les conditions d’octroi d’un prêt, elle permet à un plus grand nombre d’entreprises d’avoir accès à des financements.

C’est exactement ce qui distingue cette crise des autres. Des projets précédemment rejetés ont soudainement accès à des fonds. La seule tâche d’une entreprise est de ne pas apparaître comme une entreprise en activité pour les investisseurs. Une fois cela mis de côté, la crise offre de grandes opportunités à ceux qui sont prêts à prendre des risques.