Les paires AUD et NZD en vedette cette semaine

Après les NFP de vendredi, la semaine à venir est relativement calme en termes de données économiques en Europe, aux États-Unis et au Canada. Cependant, c’est une semaine importante pour les paires AUD et NZD, avec des données fondamentales critiques provenant respectivement de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

La réaction du marché des NFP devrait dominer l’action des prix d’aujourd’hui

En l’absence de données économiques importantes aujourd’hui, le marché devrait continuer à réagir au rapport des NFP de vendredi dernier. Pour rappel, les NFP ont fait exploser les attentes, car le taux de chômage a baissé.

Après une réaction initiale mitigée, le dollar s’est renforcé dans tous les domaines, contrastant avec la direction des actions américaines. Jusqu’au rapport des NFP, le dollar avait une corrélation indirecte avec le marché boursier.

Indépendamment de ce que l’ISM ou l’ADP montrait, le marché boursier a augmenté et le dollar a baissé.

Cette corrélation a changé après le rapport des NFP, et l’objectif aujourd’hui est de voir si le changement persiste ou s’il ne s’agissait que d’une déconnexion temporaire.

La politique monétaire de la RBNZ va faire bouger les paires de NZD

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) publie son rapport de politique monétaire mercredi. Le NZDUSD est sous surveillance car il a augmenté de manière significative par rapport à ses plus bas niveaux de mars, et la RBNZ ne peut pas s’en réjouir. En temps de crise, la capacité d’une banque centrale à s’en sortir par le biais d’une monnaie plus faible est l’une des choses les plus faciles à faire – ce que la RBNZ n’a pas réussi à faire jusqu’à présent.

La situation de l’emploi en Australie présentée jeudi prochain

Les données sur l’emploi en Australie le jour suivant sont essentielles pour les paires de AUD. Tout comme le dollar kiwi, le dollar australien s’est considérablement renforcé au cours du deuxième trimestre de l’année.

La hausse des prix des matières premières et la reprise de l’économie chinoise ont aidé le dollar australien, mais les données économiques ne se sont toujours pas améliorées dans l’ensemble. Le rapport sur l’emploi de jeudi prochain offre une meilleure image de la manière dont l’économie australienne a géré la crise du coronavirus en juillet.

PIB préliminaire pour GBP et IPC des États-Unis

Les personnes intéressées par les principales paires peuvent se tourner vers les données de l’IPC américain ou de l’indice des prix à la consommation (c’est-à-dire l’inflation). Les prévisions indiquent une baisse du MoM. Bien que le rallye de l’or et de l’argent laisse présager une hausse de l’inflation, il n’y a pas ou peu de signes qu’une telle chose se produise dans un avenir proche.

Enfin, les traders de la livre sterling feraient mieux de garder un œil sur le PIB préliminaire du Royaume-Uni. Les données de mercredi sont censées montrer une contraction de plus de 20 % du PIB britannique, et tout écart par rapport à cette prévision entraînera des fluctuations brutales des paires de livres sterling.