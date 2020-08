Les rendements boursiers et pourquoi les investisseurs sont obsédés par l’Amérique

La récente flambée des cours de la bourse américaine a pris beaucoup de monde par surprise. Et, pour une bonne raison. En période de récession économique, le marché boursier est généralement le premier à réagir. Négativement.

Mais cette fois-ci, c’est différent. Malgré la baisse de mars 2020, le marché boursier américain a retrouvé ses sommets. Alimenté par un appétit incessant pour les valeurs technologiques, le marché continue de punir les perdants et de récompenser les entreprises gagnantes.

Des sociétés technologiques comme Microsoft, Amazon, Google ou Zoom prospèrent dans un tel environnement. Alors que de plus en plus de gens s’asseyaient chez eux, la demande de produits Internet et de livraisons en ligne a fait un bond en avant. Toutes les entreprises américaines ayant une section de commerce électronique prospèrent depuis la pandémie COVID-19. Il n’est pas étonnant que le marché atteigne ou approche des sommets historiques – où placer l’argent si ce n’est dans les plus grandes entreprises technologiques du monde ?

C’est juste une autre histoire d’une crise différente. Il y en a eu d’autres dans le passé. À un moment donné, ce sont les constructeurs de maisons qui ont fait les frais de la crise. À un autre moment, la finance était en difficulté. Il y a toujours quelque chose qui se passe, mais il n’y a aussi qu’une seule bourse qui continue à tenir ses promesses.

Il s’agit de la bourse américaine.

La beauté du « compounding »

Depuis 75 ans, entre 1921 et 1996, la bourse américaine est championne de la performance. Quatre ou cinq pour cent par an, cela peut sembler peu pour beaucoup d’investisseurs, mais n’oublions pas l’effet de composition.

Dans ce cas, la capitalisation boursière a deux composantes. Le premier est le dividende réinvesti. En supposant que certaines des entreprises du portefeuille versent des dividendes, le réinvestissement du dividende entraîne une performance supérieure à ce que montre le graphique ci-dessus. Un autre élément consiste à laisser un investissement de côté et à le gérer comme un investissement passif, plutôt que de s’impliquer activement. L’investissement passif consiste à suivre les principaux indices boursiers plutôt que d’essayer de battre leurs performances.

Un autre élément frappant qui ressort du tableau est la différence frappante entre les performances des marchés boursiers des pays développés. Par exemple, l’Espagne, le Japon, la Belgique, la Nouvelle-Zélande ou le Portugal ont enregistré des performances négatives, tandis que l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Australie ou l’Irlande ont enregistré des performances positives.

La situation n’a pas beaucoup changé depuis 1996. Les États-Unis ont continué à surperformer, car les géants technologiques sont nés à cette époque.

Il n’est pas étonnant que le marché boursier américain soit le champion du monde en matière de performances. Les deux guerres mondiales ont laissé d’autres pays derrière elles. Le communisme et l’influence russe en Europe de l’Est ont fait de même. Seuls les États-Unis sont restés le champion du capitalisme.