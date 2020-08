L’impact des élections américaines sur les marchés financiers

À moins de quatre mois des élections américaines, les marchés financiers ont commencé à se préparer au résultat. Plus nous nous approchons de la date des élections, plus le marché sera sensible à tout ce qui peut donner un indice sur la personne qui sera en charge de la Maison Blanche pendant les quatre prochaines années.

Pour l’instant, deux trades serrés se profilent à l’horizon : un long sur le marché boursier et un court sur le dollar. Quel sera l’impact de l’élection sur les deux ?

Un mouvement à risque dans les cartes ?

La crise du coronavirus a révélé jusqu’où les autorités sont prêtes à aller pour trouver les outils permettant de stopper l’impact économique. D’une part, les responsables de la politique monétaire ont inondé les marchés de monnaie bon marché. D’autre part, les taux d’intérêt ont baissé dans le monde entier, de nombreuses juridictions les maintenant en territoire négatif. Les rendements des titres à revenu fixe ont chuté en conséquence. Les investisseurs se sont retrouvés avec le marché boursier.

D’autre part, les mesures de relance budgétaire ont accompagné l’assouplissement des banques centrales. Rien qu’aux États-Unis, les Américains ont reçu des chèques hebdomadaires de 600 dollars pour les aider à mieux faire face à la crise.

La majeure partie de cet argent nouvellement disponible est allée à la bourse. Au lieu d’être dépensé dans l’économie réelle, il est allé dans les actions, propulsé par une nouvelle catégorie d’investisseurs prêts à prendre des risques à des niveaux de valorisation boursière extrêmement élevés.

Cependant, la relance budgétaire a maintenant cessé. Le risque est que si le Congrès ne parvient pas à faire un compromis sur une nouvelle relance budgétaire, un épisode de prise de risque à court terme pourrait apparaître. L’allègement budgétaire est toujours nécessaire et les marchés financiers se montrent complaisants, surtout en période électorale.

De plus en plus de preuves suggèrent que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s’est déplacée sur l’espace des changes. À un moment où le dollar a baissé dans tous les domaines, il est de plus en plus évident que les Chinois achetaient de l’or libellé en USD pour atténuer l’effet de la faiblesse du dollar.

Si Trump remporte un deuxième mandat, les relations entre les États-Unis et la Chine continueront probablement à être tendues. Les marchés financiers ont appris jusqu’à présent à faire face à l’incertitude de l’administration de Trump – en feront-ils de même pendant encore quatre ans ?

Si Biden gagne, il y a de fortes chances que la nouvelle administration revienne sur de nombreuses décisions de l’administration Trump. Le marché pourrait les considérer de manière proactive et viser plus haut.

Le joker en cette année électorale est la pandémie. Toute évolution de la crise COVID-19 est susceptible d’influencer les marchés encore plus que la prochaine élection présidentielle américaine.