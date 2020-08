L’inflation européenne et les NFP à l’honneur pendant la semaine de trading

La semaine à venir est marquée par des événements économiques importants susceptibles d’affecter fortement la volatilité du marché. Demain, nous serons le 1er septembre, ce qui marquera la fin des vacances d’été pour de nombreux acteurs du marché. Comme toujours, la première semaine de trading du mois apporte les NFP, mais avant vendredi, l’inflation du HICP est susceptible d’entraîner l’action sur les prix.

L’euro coincé dans les hautes sphères

L’euro continue de s’essayer au niveau de 1,20 €. Il a échoué à chaque tentative, la zone de 1,1960 s’avérant jusqu’à présent difficile à franchir.

La paire continue d’être achetée à chaque baisse jusqu’à présent, une tendance visible pendant tout l’été. le HICP de demain, la mesure de l’inflation dans la zone euro, pourrait changer la donne à court terme.

La précédente publication de l’inflation de base était de 1,2 %, mais maintenant le marché s’attend à 0,9 %. Si nous obtenons un chiffre plus mauvais encore, la pression sur la BCE augmente pour qu’elle agisse en septembre.

La semaine dernière, la Fed a montré une fois de plus qu’elle donne l’exemple en passant à un objectif d’inflation moyenne. Alors que la révision de la politique monétaire de la BCE est en cours, il est peu probable que la BCE signale un cadre de politique monétaire similaire dans un avenir proche.

Jusqu’à demain, il reste un jour de trading dans le mois. Habituellement, les flux sont importants pendant le dernier jour de trading, donc soyez attentifs aux mouvements du marché pendant la période principale de fixation. Cependant, aujourd’hui est un jour férié au Royaume-Uni, ce qui peut entraîner une volatilité moindre que celle du dernier jour de trading du mois.

La Banque de réserve d’Australie doit annoncer sa politique monétaire cette semaine, mais le marché n’y attend pas de surprise. Le dollar australien (AUD), l’un des plus performants de la crise Covid-19, se situe confortablement au-dessus de 0,73 $ par rapport au dollar américain. Cependant, la force de la paire australienne semble avoir été générée par la faiblesse du dollar plutôt que par la force du dollar australien.

L’ADP mercredi, le chômage au Canada vendredi et l’ISM mardi vont déterminer l’évolution des prix cette semaine. Mais parmi tous les communiqués économiques, le HICP et les NFP seront responsables de la plupart des mouvements du marché.

À l’approche du mois de novembre, les élections américaines seront le moteur de l’action sur les prix. Un récent sondage a montré que la course Trump vs Biden serait aussi serrée qu’il y a quatre ans. Plus l’incertitude sera grande, plus l’élection sera le moteur de l’action sur les prix du dollar.