L’investissement passif et son importance pour le prix des actions Tesla

Le marché boursier américain est en plein essor. Depuis la reprise après l’effondrement du mois de mars, du capital ne cesse d’affluer sur le marché, de nombreux noms atteignant de nouveaux sommets historiques.

Tesla est l’un d’entre eux. Considéré comme bien plus qu’une simple société de voitures électriques, Tesla profite des craintes des investisseurs en matière de changement climatique et est une action chérie de la jeune génération. Toutefois, les chiffres qui se cachent derrière la société ne justifient pas l’évaluation actuelle. Mais il y a une chose qui continue à pousser les investisseurs vers Tesla : l’investissement passif.

Inclusion dans le S&P 500 et comment Tesla pourrait en bénéficier

L’investissement actif fait référence aux gestionnaires de fonds qui achètent et vendent activement afin de battre un indice de référence. En général, l’indice de référence est un indicateur, comme le S&P 500. Leur succès ou leur échec à battre l’indice marque leur performance.

L’investissement passif, en revanche, suit l’indice de référence. Par exemple, les gestionnaires d’investissement passif construisent des portefeuilles similaires à l’indice et n’en modifient pas la composition.

Toutefois, lorsque les actions d’une nouvelle société entrent ou sortent d’un indice, tous les gestionnaires d’investissement passif achètent ou vendent les actions de la nouvelle société. Tesla répond aux critères requis pour être inclus dans l’indice S&P 500 après les bénéfices du deuxième trimestre 2020.

À partir de ce moment, on a commencé à spéculer sur ce que serait le prix si les gestionnaires d’investissement passif commençaient à acheter des actions Tesla pour leurs portefeuilles afin de correspondre à la nouvelle composition de l’indice S&P 500. Selon certaines estimations, il faudrait environ 25 millions d’actions achetées pour qu’un tel mouvement se produise. Au prix actuel des actions de Tesla, on parle de dizaines de milliards de dollars.

Le problème est que l’annonce de l’inclusion dans le S&P 500, si et quand elle se produira, déclenchera également la vente d’actions dans les fonds indiciels pour disposer du capital nécessaire à l’achat de Tesla. De plus, il n’y a aucun moyen de savoir si le processus a déjà commencé, et sinon, quand ce sera le cas.

Par exemple, une telle annonce aura probablement une réaction positive immédiate sur le marché. On s’attend à ce que les actions de Tesla réagissent positivement. Ce sont donc ceux qui détiennent les actions qui en bénéficieront le plus.

Les spéculateurs essaient toujours de devancer le marché, et le positionnement pour l’annonce peut être la raison pour laquelle les actions de Tesla restent offertes à chaque recul jusqu’à présent.