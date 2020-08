Nasdaq100 – Le plus grand performer en 2020 jusqu’à présent

Le marché boursier américain continue de surperformer, atteignant des sommets historiques et offrant des rendements incroyables à ceux qui sont prêts à investir à des valeurs aussi élevées. Lorsqu’ils achètent les actions d’une société, les investisseurs tiennent toujours compte des flux de trésorerie futurs et de la façon dont l’entreprise se comportera dans les années à venir, et ils actualisent les flux de trésorerie futurs pour atteindre la valeur actuelle.

De ce fait, les entreprises se négocient à des multiples – par exemple, une entreprise peut se négocier à 20 fois son ratio cours/bénéfice. Pour beaucoup, c’est beaucoup trop et l’entreprise semble surévaluée, mais d’autres peuvent y voir un potentiel encore plus grand pour l’avenir et continuer à faire des offres.

Le Nasdaq 100 est en hausse de près de 30 % cette année – oui, une année où l’économie mondiale est en récession, où les élections américaines approchent et où une pandémie menace la société telle que nous la connaissons. Mais il n’y a pas que le Nasdaq 100 – tous les indices aux États-Unis sont en hausse, avec un secteur technologique en plein essor.

Quelques chiffres derrière l’étonnante augmentation de valeur des actions

Facebook a augmenté hier de 8 %. Dans un marché aussi fort et haussier, il n’est pas étrange de voir l’une des plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière, atteindre des sommets. Ce qui est curieux, c’est que ce mouvement à la hausse survient le jour où la direction a annoncé que ses revenus publicitaires seraient fortement affectés par les changements à venir dans les conditions générales des OPI. Pourtant, le cours de l’action de la société a grimpé en flèche.

Sept actions ont gagné hier plus de 300 milliards de dollars en capitalisation boursière. En une seule journée ! Facebook, Salesforce, Amazon, Microsoft, Alphabet, Apple et Tesla – tous font partie de la grande révolution technologique. À titre de comparaison, c’est à peu près la taille de la production d’or pour une année entière. Ou la moitié du PIB suisse. Plus intéressant encore, c’est la quasi-totalité de la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies. En un seul jour !

Le dollar américain est-il en baisse ? Pas nécessairement. Par exemple, alors que le Nasdaq100 était en hausse de 2% hier, le Russell 2000 a baissé de plus de 0,5%. En d’autres termes, toutes les actions n’augmentent pas au même moment et au même rythme. L’USD n’est donc pas vendu de manière généralisée.

De tels exemples sont habituels dans un marché haussier. Pourtant, nous oublions sans cesse que chaque récession est unique et que le marché haussier à venir nous prend souvent par surprise.

Tout comme le marché haussier de 2020 l’a fait.