Ne jamais s’attaquer à la Fed.

Il existe un dicton parmi les traders et les investisseurs lorsqu’il s’agit de la Réserve fédérale des États-Unis (Fed). “Ne jamais s’attaquer à elle. Et, pour une bonne raison.

La Fed est la banque centrale la plus proactive du monde. Elle agit comme le leader des banques centrales et définit la politique monétaire de la plus grande économie du monde. Elle fixe également le taux d’intérêt de la monnaie de réserve mondiale – considéré par beaucoup comme un privilège plutôt qu’un fardeau.

Une fois de plus, les actions de la Fed se sont avérées décisives. Dès le début de la crise du coronavirus, lorsque la bourse a plongé, déclenchant divers disjoncteurs, la Fed est intervenue. Elle l’a fait si rapidement et de manière si décisive que le marché baissier a duré… 1,1 mois. Oui, c’est exact – le marché baissier le plus court de l’histoire a eu lieu à l’époque du plus grand choc exogène enregistré depuis la seconde guerre mondiale.

Trader sur le marché boursier en 2020

2020 a été une année folle jusqu’à présent. La pandémie a entraîné des changements dans le comportement des consommateurs, et la perception des risques a également changé.

Un marché baissier se forme lorsque le prix remonte de plus de vingt pour cent par rapport aux sommets. Ou bien le marché entre dans un marché haussier lorsqu’il rebondit de plus de vingt pour cent par rapport aux creux. Cette définition des cycles de hausse et de baisse a régi les investissements de Wall Street pendant des années. D’une certaine manière, il s’agit d’un simple rappel où vous êtes comparé au cycle économique.

Cette année a marqué la chute la plus rapide de l’histoire d’un marché haussier à un marché baissier. Le marché baissier qui a suivi a été le plus court de l’histoire. Plus précisément, le rebond a été tout aussi fort.

On attribue à la Fed une grande partie des actions qui ont conduit à une telle performance du marché. Mais les mesures de relance budgétaire prises par le Congrès ont également contribué à cette performance.

Les investisseurs ont afflué sur le marché boursier, achetant même des sociétés en faillite comme Hertz. En parlant de faillite, aux États-Unis, il existe deux types de faillites : réorganisation et liquidation. Le dépôt de bilan en vertu du chapitre 11 permet à une entreprise de revenir sur le marché après un certain temps et de poursuivre ses activités. Ainsi, les spéculateurs qui spéculent sur les actions de Hertz n’étaient pas si irréalistes lorsque la société a demandé la protection du chapitre 11.

En revenant à la Fed et au marché boursier, ses actions et ses décisions ont suffi à rétablir la confiance. Lorsque la Fed bouge, les investisseurs écoutent.

Ne jamais s’attaquer à la Fed.