Pas d’affaiblissement du dollar malgré une tendance à la baisse

L’une des craintes les plus fortes des investisseurs est qu’une banque centrale dévalorise sa monnaie. Dans le monde de la politique monétaire, la dévaluation fait référence à une chute brutale de la valeur d’une monnaie. Si brusque qu’elle dilue la valeur des divers investissements libellés dans cette monnaie.

La Fed aux États-Unis a récemment suscité de telles craintes. Et, pour une bonne raison. Le dollar a baissé sur l’ensemble du tableau de bord des changes, avec peu ou pas de rebond.

Le problème est que, alors que l’USD est la monnaie de réserve mondiale et que la plupart des dettes mondiales sont libellées en USD, d’autres monnaies s’apprécient. Par conséquent, si un dollar plus faible est bon pour la compétitivité des produits américains, il nuit aux exportations des autres pays.

A quell moment trop deviant vraiment trop ?

La crainte est que l’élection américaine ne déclenche un nouveau cycle de l’USD inondant les marchés. Le Congrès envisage déjà une nouvelle série de mesures de relance budgétaire, ce qui creusera encore l’écart de M2 entre les États-Unis et le reste du monde. Si tel est le cas, la consolidation actuelle du dollar n’est rien d’autre qu’une consolidation, et une nouvelle jambe plus basse commence.

Pourtant, si nous examinons la part du dollar dans les ratios de réserves des banques centrales, nous constatons que le monde n’a pas d’alternative au dollar comme monnaie de réserve. Certes, le ratio a diminué au cours des deux dernières décennies, mais le monde fait toujours confiance au dollar et à sa capacité à préserver la valeur. Par conséquent, les théories de dévalorisation sont hors contexte tant que la part du dollar dans les réserves des banques centrales du monde reste relativement stable.

Alors, où sont tous les dollars que la Fed imprime ? Une grande partie se trouve sur le compte du Trésor. Si vous en avez plus mais que vous le conservez, son prix reste relativement stable. Prenez l’industrie du diamant comme exemple.

La tâche de la Fed consiste à trouver un moyen de maintenir le dollar relativement stable pendant que l’impression se poursuit jusqu’à ce que la pandémie s’en aille. À en juger par les résultats obtenus par la Fed lors de la crise précédente, il s’agit de loin de la crise la plus difficile qu’elle ait jamais connue.

Le discours d’ouverture de Jackson Hole, prononcé aujourd’hui par Jay Powell, donnera un aperçu de ce que la Fed prévoit de faire dans un avenir proche. Avec un dollar qui est sur le point de continuer à baisser, la Fed doit faire attention au ton qu’elle utilise.