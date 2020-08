Pas d’alternative au dollar comme monnaie de réserve mondiale

La récente baisse du dollar a déclenché une polémique parmi les traders et les investisseurs. De nombreuses voix se sont élevées pour affirmer que le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale était en danger.

Après tout, il a chuté de 10 % par rapport à l’euro en moins de quatre mois. Est-ce pour autant que le dollar est sur le point de perdre son influence ? C’est peu probable.

L’USD domine toujours les marchés financiers mondiaux

Avant d’entrer dans les détails concernant le rôle du dollar américain sur les marchés financiers mondiaux, il faut comprendre ce qu’est une monnaie de réserve. Les nations souveraines qui ont des réserves de devises excédentaires ont la possibilité de les constituer en différentes devises.

Le dollar n’est pas la seule monnaie de réserve au monde. Les nations constituent également des réserves en EUR ou en GBP. Cependant, la taille des réserves en USD a dominé ces dernières décennies.

Pour bien comprendre l’influence du dollar, voici quelques chiffres à interpréter. Le marché mondial des changes a atteint 6 600 milliards de dollars de chiffre d’affaires quotidien.

Sur ce chiffre stupéfiant, l’USD est la monnaie la plus dominante. Il se situe à 88% de toutes les transactions. En d’autres termes, dans toute transaction, il y a un acheteur et un vendeur. Dans 88 % des cas, l’un d’entre eux négocie en USD.

De plus, un examen plus approfondi de la taille de toutes les autres transactions révèle le rôle des autres devises dans le marché mondial des devises. Ainsi, l’euro arrive en deuxième position avec 32 %, le yen japonais suit avec 17 % et la livre britannique clôture la liste avec 13 % du chiffre d’affaires quotidien du marché des changes.

Qu’en est-il des devises des marchés émergents ? Toutes les monnaies des marchés émergents représentent 25 % du volume quotidien des opérations de change. Enfin, le renminbi chinois est la 8e devise la plus échangée, avec 4 % de l’ensemble des transactions.

Ces chiffres reflètent le rôle indéniable du dollar américain dans le système financier international. De plus, lorsque l’EURUSD ou toute autre paire de devises signale une baisse de 10 % de l’USD, cette baisse ne concerne pas la totalité de la part de l’USD dans le marché mondial des changes.

Par exemple, il est vrai que l’USD a perdu 10% par rapport à l’EUR au cours des quatre derniers mois. Cependant, dans le même temps, il a atteint de nouveaux sommets face à la livre turque, par exemple. De même, les devises d’autres marchés émergents ont subi le même sort.

Une fois de plus, avant de tomber dans le piège des gros titres alarmistes, un peu de recherche fait beaucoup de bien. Le dollar est là pour rester la monnaie de réserve mondiale, car elle n’a aucun substitut disponible.

Pour l’instant.