Que faut-il surveiller à la bourse avant l’intervention de Jackson Hole ?

Le S&P 500 a rejoint la fête des indices boursiers et a atteint un nouveau record deux jours de suite. En effet, il a effacé toutes les pertes causées par la crise COVID-19, et les investisseurs qui ont acheté la baisse se félicitent.

La faiblesse de l’USD, associée à l’activité de trading estival, est responsable de cette performance. Par ailleurs, une nouvelle génération de traders, qui ne dispose pas de beaucoup de capital mais qui compense sa taille, vient de rencontrer le marché boursier.

Lorsque « les actions ne font que monter », comme le dit l’un de leurs gourous, il est facile de décider de la manière dont on va négocier. Mais le marché boursier est un terme général. Qui possède exactement des actions, et la bourse est-elle ou non un distributeur de richesses ?

Le dollar américain et la corrélation des actions les plus négatives

L’une des choses que personne n’aurait pu manquer ce printemps et cet été est la corrélation entre le dollar et le marché boursier. Elle a atteint des niveaux presque records, le dollar se négociant dans une corrélation inverse avec les indices boursiers.

Chaque fois que cela se produit, cela signifie qu’il s’agit d’un marché axé sur la liquidité. En d’autres termes, toute baisse de la liquidité peut déclencher un rallye de l’USD – et une correction du marché boursier.

Il n’est pas surprenant que la corrélation étendue se produise au moment où la Fed et les marchés se préparent à Jackson Hole. Le marché a construit des attentes concernant une éventuelle annonce d’un ciblage de l’inflation moyenne par la Fed ou peut-être même une combinaison de celui-ci avec des mesures de contrôle de la courbe des taux, en utilisant le modèle de la Banque du Japon.

Cependant, ce qui a fait bouger les choses pour le dollar et le marché, c’est la liquidité. Plus précisément, la forte hausse de M2 due aux mesures fiscales et monétaires prises pendant la crise économique.

Pour en revenir à la question de savoir qui est propriétaire du marché boursier, 1% des plus riches en possèdent la moitié. En outre, les 10 % les plus riches en possèdent 92 %. Le reste, vous l’avez deviné, est détenu par les traders particuliers et par le citoyen moyen.

En d’autres termes, ce n’est pas la bourse, qui représente 90 % des Américains. Mais c’est la forme la plus pure de capitalisme que l’on puisse voir, le seul véritable véhicule permettant aux gens de rêver de nouvelles richesses.

C’est particulièrement vrai à une époque où les emplois sont rares, où la volatilité du marché est élevée et où des entreprises comme Tesla réalisent un rendement de plus de 300 % en moins de six mois. Où trouver de telles opportunités ailleurs que sur le marché boursier ?