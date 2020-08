Que se passe-t-il avec Bitcoin ?

Le marché du crypto a pris vie dernièrement. Plus précisément, les dix plus grandes crypto-monnaies selon leur capitalisation boursière ont atteint un niveau plus élevé après avoir formé des modèles d’inversion.

Bitcoin a suivi de près le marché boursier américain et la fuite initiale vers plus de sécurité. Après avoir diminué de moitié en valeur fin mars, passant de 10 000 à 4 000 $ en quelques jours, il a regagné le terrain perdu et se négocie maintenant à nouveau au-dessus de 11 000 $. Quelle aventure !

Cependant, la hausse de Bitcoin a été surpassée par d’autres crypto-monnaies. Par exemple, Ethereum a surpassé d’autres monnaies sur une période similaire, et même certains “shitcoins” ont rebondi en 2020. Par “shitcoins”, le marché désigne tout autre altcoin que les dix premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière.

Les sociétés d’investissement américaines se tournent vers le marché du crypto

Outre Bitcoin, il existe plus de 6 000 crypto-monnaies dans l’espace digital. C’est un chiffre énorme à digérer pour tout investisseur, qui en dit long sur la frénésie de l’univers crypto.

Jusqu’à présent, 2020 a non seulement apporté un regain d’intérêt pour les plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, mais aussi dans la classe des shitcoins. Une rupture de volume inédite depuis 2017 est actuellement en cours, laissant entrevoir des niveaux plus élevés à venir. Est-ce une menace pour la domination de Bitcoin ? Ou juste une autre bulle sur le point d’éclater ?

Le regain d’intérêt pour l’espace crypto est venu après que les banques d’investissement américaines aient signalé le désir de leurs investisseurs institutionnels d’investir dans des actifs alternatifs autres que les actifs classiques (c’est-à-dire l’or, l’argent et d’autres matières premières). Goldman Sachs, par exemple, vient d’annoncer qu’elle cherchait une alternative à la solution blockchain et qu’elle prévoyait de diffuser son propre coin dans l’espace numérique.

Avec le temps, peu de shitcoins survivront. Leur hausse et leur baisse suivent un schéma classique – elles évoluent en corrélation directe avec les grandes crypto-monnaies selon leur capitalisation boursière. En d’autres termes, lorsque Bitcoin et Ethereum ou Ripple progressent ensemble, les investisseurs recherchent la prochaine occasion en or en passant au crible les autres shitcoins dans l’espoir d’une meilleure performance. L’inverse est également vrai : les shitcoins diminuent davantage lorsque les grands coins se corrigent.

Ce qui est surprenant, c’est que le regain d’intérêt des banques d’investissement américaines n’est pas pour Bitcoin – mais pour une solution alternative. Si ce n’est qu’une rumeur ou non, le tout est difficile à dire. Jusqu’à présent, les flux de Bitcoin dominent l’univers du crypto, et cela reste le premier choix pour les investisseurs désireux de s’exposer sur le marché des actifs digitaux.