Qu’est-ce qui maintient l’euro si fort ?

L’une des devises qui s’est renforcée pendant la pandémie de coronavirus est l’euro. Étonnamment, les investisseurs trouvent dans la monnaie commune un refuge ou un abri en période de récession économique.

Les positions longues nettes ont atteint un nouveau sommet historique selon le rapport de l’Engagement des traders, car de nombreux spéculateurs ont fait “tapis” sur l’euro. Selon un rapport de la Banque Scotia, les positions longues nettes sur l’euro représentent 92 % de toutes les positions spéculatives ouvertes sur le marché des changes.

L’euro en hausse malgré les taux d’intérêt négatifs de la BCE

La semaine dernière, la BCE a publié un rapport soulignant l’impact positif que les taux négatifs ont eu sur l’économie de la zone euro. C’est peut-être vrai d’un point de vue économique, mais d’un point de vue monétaire, le différentiel de taux d’intérêt n’a pas favorisé l’euro depuis un certain temps déjà. Cependant, il a eu du mal à passer en dessous de 1,07 € et, finalement, s’est inversé brusquement.

La morale de cette histoire est que l’échange de devises n’est pas aussi simple que beaucoup le pensent. Si le taux d’intérêt est plus élevé sur une devise et plus bas sur une autre, cela ne signifie pas que le taux de change reflète le différentiel.

Le meilleur exemple vient de la Banque nationale suisse (BNS). Bien qu’elle maintienne le taux d’intérêt à -0,75 % – le plus bas des pays développés – elle a du mal à contrôler la force du franc suisse. De plus, elle participe activement au marché, en vendant du CHF et en achetant d’autres actifs étrangers. Le bilan de la BNS est en hausse de 12,8 % par rapport à l’année précédente en raison des placements en devises. Cependant, dans le même temps, le franc est aujourd’hui à son plus haut niveau depuis cinq ans et demi. En d’autres termes, le marché valorise d’autres éléments, de sorte que les taux d’intérêt ne sont pas la seule chose à prendre en compte.

Le positionnement de l’euro sur le marché peut être difficile à mesurer. Comme le montre le volume, un courtier en devises donné n’est pas exact car il ne montre que l’activité de trading de ce courtier ; le rapport de la CFTC n’est donc pas tout à fait exact. Oui, il vous donne une idée précise de l’orientation du marché, mais les spéculateurs doivent considérer les résultats avec précaution. Si l’on mesure l’euro de manière ascendante en utilisant le suivi des fonds en argent réel et sa valeur relative, on constate au contraire que l’euro est fragile.

Quelles que soient les raisons, l’euro a connu l’une de ses meilleures performances durant cette crise.