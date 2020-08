Qu’est-ce qui permet à l’EURUSD de continuer à fonctionner ?

L’une des choses les plus intéressantes à observer pendant la pandémie de coronavirus a été la réaction de l’EURUSD. Les paires de devises les plus importantes du tableau de bord des changes, et les plus populaires parmi les traders particuliers, ont augmenté de plus de mille pips au cours des quatre derniers mois.

Elle s’est arrêtée à 1,1915, très proche d’atteindre le niveau psychologique de 1,20. Une telle hausse régulière a été soutenue par les développements des deux côtés de l’Atlantique, créant les conditions parfaites pour un resserrement plus élevé.

Fonds européen de relance

La nouvelle que les Européens se sont préparés à s’attaquer aux marchés financiers par l’émission conjointe de dettes a déclenché la hausse de l’EURUSD. Le marché a été pris au dépourvu, car l’EURUSD a pris du retard par rapport aux autres paires de dollars. Mais au moment où elle a commencé sa hausse, elle ne s’est pas arrêtée à 1,19.

En outre, l’Europe a été considérée comme mieux armée contre l’épidémie de coronavirus que les États-Unis. Cela a déclenché une nouvelle série de flux vers la monnaie commune, alimentant encore le rallye.

La Fed détient la clé

Cependant, c’est la Fed qui détient la clé de la poursuite de l’appréciation de l’EURUSD ou non. En fin de compte, les lignes de swap de la Fed en USD ont calmé les marchés financiers. À mesure que la liquidité de l’USD s’améliorait, il est devenu évident pour tout le monde que la Fed ferait tout ce qui est en son pouvoir pour calmer les acteurs du marché.

Aujourd’hui, la Fed a déclaré qu’elle maintenait les lignes de swap sur l’USD ouvertes. Même si elles ne sont pas vraiment nécessaires, elles restent ouvertes uniquement pour rappeler aux participants du marché qu’il existe un filet de sécurité. Ainsi, la vente incessante de l’USD s’explique par la disponibilité littéralement illimitée de l’USD.

Évolution du COVID-19

Au cours des quatre mois qui ont suivi l’arrivée de la pandémie dans le monde occidental, chaque jour a apporté de nouveaux développements dans la lutte contre la maladie. La semaine dernière, la Russie a enregistré son premier vaccin. La semaine dernière encore, la Commission européenne a annoncé qu’elle avait conclu un accord avec AstraZeneca, une société pharmaceutique, pour l’acquisition de 400 millions de doses du futur vaccin prometteur actuellement en cours de développement.

Jusqu’à ce qu’une percée soit réalisée, le marché se concentre sur le nombre de cas quotidiens. Alors que les cas en Europe ont diminué, ceux des États-Unis ont continué à augmenter. L’EURUSD a augmenté pendant tout ce temps.

Maintenant que l’Europe est confrontée à une deuxième vague d’infections, le taux d’infection ralentit aux États-Unis. Le taux de l’EURUSD va-t-il retrouver la baisse?