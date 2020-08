Retour en force du marché du logement aux États-Unis

L’une des raisons pour lesquelles le marché boursier américain s’est redressé vendredi dernier est l’incroyable communiqué sur les ventes de maisons existantes. Il a progressé de 24,6 %, un fort retour du marché immobilier après le déclin généré par la crise du coronavirus.

Ce secteur est très important pour toute économie. C’est particulièrement vrai aux États-Unis, où les traders et les investisseurs disposent de toute une série de données économiques pour le secteur – ventes de maisons existantes, ventes de maisons en attente, permis de construire, etc.

Mais pourquoi le marché du logement est-il si important ? De plus, pourquoi un graphique en forme de V comme celui que nous voyons ci-dessous est-il une bonne nouvelle pour l’activité économique globale d’un pays ?

Le secteur du logement – un indicateur avancé de la santé économique

Tout indicateur du secteur du logement est un indicateur avancé de la santé économique. Il signale un éventuel creux du cycle économique et le potentiel de croissance à venir.

La Fed a fait son travail. En réduisant le taux des fonds fédéraux, elle a rendu les taux hypothécaires plus attractifs dans tout le pays. Soudain, le refinancement d’un prêt est possible et, pour ceux qui pensent que c’est le creux de la vague en matière de taux d’intérêt, il est difficile de trouver de meilleures conditions à l’avenir.

C’est exactement le but de la baisse des taux d’intérêt : stimuler la croissance économique. Les banques commerciales injecteront l’argent dans l’économie réelle au lieu de le laisser à la Fed pour les intérêts. De cette façon, des emplois sont créés, la vitesse de l’argent augmente, etc. Dans ce cas, les banques vendent plus de prêts hypothécaires car les conditions deviennent plus attractives.

Le secteur du logement déclenche également des effets collatéraux, des effets d’entraînement. Par exemple, il arrive souvent que le nouveau propriétaire d’une maison la rénove – nouvelle peinture, meubles, embauche d’une entreprise locale pour effectuer certains travaux. Dans l’ensemble, l’activité économique régionale reprend, car les petites et moyennes entreprises en profitent chaque fois qu’une maison est vendue.

Pour en revenir à la bourse, hier, le S&P500 a clôturé à un niveau record. Cependant, vendredi, le dollar s’est apprécié, en essayant de s’écarter de la bourse. C’était le cas jusqu’à la publication des données sur le logement. À partir de ce moment, le marché des actions a rebondi, l’appréciation du dollar s’est arrêtée et le billet vert a regagné le terrain perdu hier.

Cela reflète l’importance du marché du logement, car de bonnes données du secteur suffisent à inverser les fortes tendances du marché.