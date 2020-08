Retour en force pour le PMI manufacturier britannique

Le secteur manufacturier britannique a fait un retour en force grâce à la réouverture de l’économie après la fermeture des usines. Le climat des affaires a atteint son plus haut niveau depuis 28 mois, tandis que les nouvelles commandes intérieures ont également augmenté.

Une solide amélioration du secteur a été constatée en juillet, la production atteignant son plus haut niveau depuis 32 mois grâce à la vigueur des nouvelles commandes. En fait, les nouvelles commandes du secteur ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 2018 – un signe encourageant pour l’avenir.

Détails du rapport de juillet du PMI britannique sur l’industrie manufacturière

Le troisième trimestre a commencé sur une note forte pour le secteur manufacturier au Royaume-Uni, la demande intérieure ayant augmenté. Toutefois, cette évolution a été éclipsée par les clients étrangers, les exportations ayant chuté pour le neuvième mois consécutif.

Le rebondissement au-dessus du niveau 50 montre un secteur qui est revenu à la croissance – un signe sain de reprise économique. Pour l’avenir, la question est de savoir si cette croissance va persister ou si le chemin à parcourir sera cahoteux.

La confiance a atteint des niveaux jamais vus depuis 2018. Plus de 60 % des entreprises s’attendent à ce que la production soit plus élevée dans un an, et seulement 12 % des entreprises prévoient une contraction. Ce sont des aspects importants à prendre en compte, compte tenu des négociations Brexit en cours et de l’échéance de décembre qui approche.

Le rapport positif sur l’industrie manufacturière britannique n’a pas réussi à stimuler la livre sterling. En fait, la paire GBPUSD, la paire de devises phare, est passée de plus de 1,31 à l’actualité et menace maintenant de passer en dessous de 1,30.

Toutefois, il s’agit davantage d’un jeu tactique que d’une réaction aux données économiques fondamentales. Comme aujourd’hui marque le premier jour de trading du mois, les traders enregistrent des bénéfices après le formidable rallye observé tout le mois dernier.

Le niveau de 1,30 est critique pour la paire GBPUSD. Comme la paire a réussi à retracer la totalité du mouvement de baisse déclenché par la pandémie de coronavirus fin mars, le 1,30 devrait servir de support. Les acheteurs qui devanceront la Banque d’Angleterre jeudi auront probablement un objectif pour leurs transactions qui s’étendra au-delà de la publication des salaires non agricoles vendredi.

Pour en revenir au rapport du PMI manufacturier britannique, le chemin à parcourir reste long et précaire. Comme dans toute récession économique, le chemin pour en sortir est inégal et marqué par des inégalités dans les différents secteurs économiques. Il est donc important de voir plusieurs mois de croissance consécutifs avant de prétendre que le pire est passé.