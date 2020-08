Signes encourageants pour un accord sur le Brexit

La pandémie de coronavirus a détourné l’attention de l’un des événements géopolitiques les plus importants depuis des décennies : le divorce Brexit. Le Royaume-Uni et l’Union européenne ont encore beaucoup de choses à régler, avec décembre 2020, une échéance qui se rapproche de jour en jour.

Au vu de l’évolution de la livre sterling, le niveau d’incertitude sur le marché est évident. Par exemple, 1,30 pour la GBPUSD, 1,20 pour la GBPCHF, ou 0,9 pour l’EURGBP sont des chiffres ronds que la livre sterling oscille depuis un certain temps déjà.

Hier, le négociateur en chef de Brexit au Royaume-Uni a pris les marchés par surprise. Il a laissé entendre que les négociations en cours se déroulaient bien et qu’un accord pourrait être conclu dès septembre. Soudain, la livre sterling s’est échangée sur un ton d’offre – un ton qui s’est dissipé peu après. Comment cela se fait-il ?

Accord entre l’UE et le Royaume-Uni basé sur le cadre de l’accord entre l’UE et le Canada

L’idée qui a circulé hier est que le nouvel accord entre l’UE et le Royaume-Uni devrait être basé sur l’accord de libre-échange (ALE) entre l’UE et le Canada déjà en place. L’optimisme exprimé pour un éventuel accord a également été partagé par le Premier ministre Boris Johnson. Il a abordé le sujet lors d’une récente visite en Irlande et au Royaume-Uni, garantissant que rien ne menacera l’intégrité du marché unique de l’UE.

Comme toujours, quand il y a volonté, il y a moyen. Les marchés suivront probablement de près les développements, mais en fin de compte, il s’agit simplement d’une négociation qui trouvera probablement un terrain d’entente.

Les deux parties sont intéressées par la conclusion d’un accord. Le principal partenaire commercial du Royaume-Uni reste l’Europe. Et l’Europe sans le Royaume-Uni est incomplète. On ne peut pas séparer les deux, pour la simple raison qu’ils partagent (maintenant) une frontière commune.

Le temps nous dira si la décision Brexit était la bonne ou non. À ce stade, cela n’a plus d’importance – le sujet a été débattu pendant si longtemps que les gens s’y sont désintéressés. Finissons-en et passons à autre chose !

Quant à savoir pourquoi les négociations durent si longtemps, il faut imaginer la complexité juridique d’un tel divorce. Les discussions sur les lois, les tribunaux, les eaux de pêche – et en fin de compte, l’influence et l’argent – sont difficiles à mettre sur papier.

Une fois le divorce accepté, c’est le moment où nous verrons enfin la véritable réaction de la livre sterling.